Γιάννης Νταλιάνης: Με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου συναποφασίσαμε να αφήσουμε την κόρη μας να παίξει στην τηλεόραση

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Γιάννης Νταλιάνης και αναφέρθηκε τόσο στην απόφαση εκείνου και της Μαριλίτας Λαμποπούλου να αφήσουν την κόρη τους να δοκιμαστεί στην υποκριτική τέχνη, παίρνοντας μέρος σε σειρές όσο και στην Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία είναι η βαφτιστήρα του.

Ο Γιάννης Νταλιάνης αρχικά μίλησε για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στο θέατρο, ενώ μίλησε και για τη νέα σειρά που θα παίζει στο MEGA, το «Κάμπινγκ». Στο ίδιο κανάλι προβάλλεται ήδη και το «Μία νύχτα μόνο» με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, αλλά θα προβληθούν και οι «Αθώοι», που θα πάρει μέρος η κόρη τους.

«Ως σκηνοθέτης κάποιες φορές πρέπει να γίνω και αυστηρός ή πιεστικός σε κάποια πράγματα, όταν βλέπω ότι ο ηθοποιός είναι έτοιμος να βγει κάτι και από φυσική αδράνεια το αφήνει για να μην πάει λίγο πιο βαθιά», παραδέχτηκε αρχικά ο γνωστός καλλιτέχνης.

«Καλούμαι ως ηθοποιός να συμμετάσχω στη δουλειά που κάνει ο Γιάννης Χουβαρδάς, στον Ιβάνοφ του Τσέχωφ, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έχουν αρχίσει ήδη οι πρόβες», αποκάλυψε στη συνέχεια για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.

Επίσης, ο Γιάννης Νταλιάνης δήλωσε ότι θα πάρει μέρος σε μία νέα σειρά που αναμένεται να απολαύσουμε στο «Μεγάλο Κανάλι» με τίτλο «Κάμπινγκ».

Θα ξεκινήσω στη σειρά “Κάμπινγκ” που θα βγει στο MEGA και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Είχε παιχτεί στην Κύπρο, τώρα θα γίνει μια εκδοχή ελληνική με πολύ καλό team», δήλωσε ο ηθοποιός.

Αμέσως μετά, ο Γιάννης Νταλιάνης αποκάλυψε ότι εκείνος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου συναποφάσισαν να αφήσουν την κόρη του, Έλλη, να παίξει στην τηλεόραση. Το κοριτσάκι είχε πάρει μέρος στη σειρά “Αγάπη παράνομη” και θα τη δούμε και στην υπερπαραγωγή του MEGA, «Οι αθώοι».

«Aυτό το συναποφασίσαμε με τη μητέρα της. Τώρα επανήλθε ο Νίκος Κουτελιδάκης, πέρυσι δηλαδή, για να μπει στους “Αθώους”, σε αυτή τη σειρά που έχουν τελειώσει πέρυσι τα γυρίσματα. Ήταν δύσκολη απόφαση, ίσως ήταν στο όριο να πω ότι ίσως ήταν και λάθος, γιατί έπρεπε να διαβάσει, έπρεπε να μην κάνει απουσίες και στριμώχτηκε και η ίδια. Τώρα πρέπει να συγκεντρωθεί στην ολοκλήρωση των σπουδών», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος ο Γιάννης Νταλιάνης μίλησε και για τη βαφτιστήρα που δεν είναι άλλη από την Ελεωνόρα Ζουγανέλη!

«Είναι εξαιρετική, εγώ δεν είμαι καλός ως νονός. Γιατί της χρωστάω πολλές λαμπάδες. Λαμπάδες θα… γέμιζα μια εκκλησία με λαμπάδες αν… άμα της τις έδινα, όλες αυτές που δεν της έδωσα κατά καιρούς», δήλωσε, προσθέτοντας: «Πηγαίνω και την ακούω, αλλά δεν έχουμε τη σχέση που θα θέλαμε, δηλαδή ακόμα μου χρωστάει μια μακαρονάδα που μου είχε τάξει γιατί μαγειρεύει. Όμως όποτε μπορούσε αυτή δεν μπορούσα εγώ και ούτω καθεξής, αλλά θα γίνει κάποια στιγμή ελπίζω».

Τέλος, ο Γιάννης Νταλιάνης μίλησε για τη νέα «σελίδα» που έχει γυρίσει στην προσωπική σας ζωή, αναφέροντας ότι υπήρχαν δημοσιεύματα που τον ενόχλησαν.

«Σίγουρα, αυτά κάποια τέτοια σχόλια σε στεναχωρούν γιατί φτάνουν σε υπερβολές», ανέφερε, τονίζοντας: «Πάντα υπάρχει χρόνος για προσωπική ζωή».