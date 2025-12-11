Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Η φύση με έκανε asexual - Οι 6 στους 8 άντρες με χώρισαν»

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μίλησε στο «Happy Day» αναφερόμενη στον πατέρα της, στη στάση της απέναντι στα χρήματα και στην προσωπική της ζωή. Παραδέχτηκε πως στο παρελθόν αγάπησε αρκετούς άντρες, όμως πλέον απολαμβάνει τη μοναχικότητά της και δεν σκέφτεται να ξεκινήσει νέα σχέση.

Η συντροφιά από τις γάτες και τους σκύλους που έχει στο σπίτι που μένει, της φαίνονται αρκετά.

«Ουσιαστικά μένεις μόνος στο τέλος, πάντα μένεις μόνος. Εμείς που μεγαλώσαμε, χωρίσαμε και είμαστε μόνοι, μας αρέσει η μοναξιά αλλά έχεις και ένα παράπονο. μερικές φορές ζηλεύω τους φίλους μου που δεν έχουν χωρίσει. Αν τώρα μου πεις να κάνω σχέση με κάποιον κύριο… με τίποτα! Δεν μπορώ να φανταστώ να χάσω τη μοναξιά μου. Δεν υπάρχει έρωτας για εμένα, χάθηκε αυτό το συναίσθημα. Είμαι ερωτευμένη με τα σκυλάκια μου», είπε αρχικά η Μαργαρίτα Θεοδωράκη.

Και συνέχισε: «Η φύση με έκανε ασέξουαλ για να με προστατεύσει, να μην θέλω το σεξ και τον έρωτα. Όσο μεγαλώνεις και ασχημαίνεις, είναι δύσκολο να βρεις ταίρι, είσαι δυστυχισμένος όταν είσαι μόνος σου και ψάχνεις τον έρωτα στα 65-70 σου.

Σε βάζει σε ένα ύπνο, για εμένα είναι ένα μυθιστόρημα γιατί αγάπησα πολλούς άντρες. Όταν χωρίζεις, χωρίζεις με πόνο. Εμένα από τους 8 οι 6 με χωρίσανε. Εγώ ήμουν πολύ πιστή και ερωτευμένη με τους άντρες, εκείνοι ή έφευγαν γιατί τσακωνόμασταν ή με απατούσαν. Όταν αποφασίζεις να ζήσεις με κάποιον πρέπει να τον σέβεσαι» προσθέτει η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη.

Σχετικά με τις αποφάσεις που έχει πάρει στη ζωή της, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη σημείωσε: «Σπούδασα ιστορία αλλά μετά άρχισαν οι έρωτες. Στο παρελθόν ταξίδευα πολύ, τώρα δεν θέλω να πάω πουθενά, το σπίτι μου με τα σκυλιά και τα γατιά μου είναι αρκετό.

Σταμάτησα να τρώω κρέας, δεν πίνω γάλα, δεν τρώω αυγά, αυτή η σφαγή των ζώων δεν είναι… διαμαρτύρομαι. Είδα μια εκπομπή που έδειξε τα αδέσποτα, τα πειραματόζωα και τα σφαγία, την επόμενη δεν έφαγα». Μιλώντας για τον πατέρα της, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη ανέφερε: «Θέλω να ακούγεται η μουσική του πατέρα μου, είναι πάντα στο μυαλό μου, τον νιώθω δίπλα μου».