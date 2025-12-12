Θάνος Μικρούτσικος: Η σύζυγός του, Μαρία Παπαγιάννη εξομολογείται...

Έξι χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του Θάνου Μικρούτσικου και η σύζυγός του, Μαρία Παπαγιάννη, εξομολογήθηκε σε μία συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης τα όσα βίωσε με τον μουσικοσυνθέτη.

Στην εκπομπή της Δώρας Αναγνωστοπούλου, Mega Stories τόσο η σύζυγος του Θάνου Μικρούτσικου όσο και άλλα αγαπημένα του πρόσωπα, μίλησαν από καρδιάς για τον σπουδαίο συνθέτη.

Η Μαρία Παπαγιάννη περιέγραψε το διάστημα της γνωριμίας τους αλλά και την περίοδο του χωρισμού τους, μεταξύ άλλων αλλά αναφέρθηκε και στο πώς διαχειρίστηκαν το σοβαρό πρόβλημα υγείας του.

Στο αφιέρωμα του “MEGA Stories” στον Θάνο Μικρούτσικο, η σύζυγός του, Μαρία Παπαγιάννη, μίλησε για όσα συνέβησαν όταν ο αείμνηστος μουσικοσυνθέτης αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική:

«Όταν του πρότεινε ο Παπανδρέου να γίνει υπουργός Πολιτισμού, ήταν πολύ φρέσκια η σχέση μας. Μόλις είχαμε συναντηθεί. Θυμάμαι η πρόταση έφτασε όταν ήμασταν στην Κορσική. Ήταν το πρώτο μας ταξίδι, σχεδόν κρυφό από όλους, και τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε ότι θέλει να του μιλήσει ο Παπανδρέου και του είπε ότι “θα ήθελα να είστε μαζί μας”. Όταν κλείνει το τηλέφωνο, του λέω “προφανώς δεν θα δεχτείς”. Εγώ μόλις είχα ερωτευτεί έναν τρελό μουσικό στο Μέγαρο. Ξαφνικά, όλο αυτό το πράγμα με τρόμαξε πάρα πολύ και όταν κατάλαβα ότι το σκέφτεται, φοβήθηκα πάρα πολύ ότι θα αλλάξουν όλα. Γυρνάμε στην Αθήνα, λοιπόν, και μια μέρα μου λέει “είπα ναι”. Και του λέω “εντάξει. Κι εγώ τότε όχι”. Και πήρα τα πράγματα μου και έφυγα από το σπίτι. Χωρίσαμε. Ήταν πολύ πολύ νωρίς. Και με παίρνει τηλέφωνο στη δουλειά και μου λέει “δεν σου λέω να γυρίσεις. Θέλω απλώς να σου βάλω να ακούσεις ένα τραγούδι που έγραψα και αν θέλεις μου λες τη γνώμη σου”. Είχε γράψει το “Μαρέα“. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το είχε, αλλά σε μένα είπε ότι το έγραψε τότε, για μένα. Και φυσικά γύρισα πίσω με όλα μου τα πράγματα. Και είναι ένα τραγούδι που το αγαπάω πάρα πολύ».

Σχετικά με τη διάγνωση του συνθέτη με καρκίνο και την μάχη που έδωσε, η σύζυγός του ανέφερε: «Το βρήκαμε τυχαία το πρόβλημα υγείας του. Μάλιστα τον απείλησα ότι έχει μεγαλώσει πολύ και ότι δεν χρειάζεται να πάει περιοδεία και επέμεινε “έλα μωρέ Μαρία θα κάνουμε όλες τις εξετάσεις” και έτσι εντελώς τυχαία βρέθηκε αυτό που τελικά αποδείχτηκε πολύ μεγάλο πρόβλημα».

Όσον αφορά με το πώς το αντιμετώπισε ο Θάνος Μικρούτσικος ανέφερε: «Ήταν ψύχραιμος. Δεν μπορώ να πω ότι δεν φοβήθηκε, αλλά σε εμάς δεν το έδειξε τουλάχιστον». Όπως είπε ο μουσικοσυνθέτης, έλεγε: Έζησα μια τόσο πλούσια ζωή, είμαι τόσο ευγνώμων οπότε δεν θα κλαφτώ». Την επόμενη ημέρα όπως περιέγραψε, έγραψε ένα γράμμα ίδιο και στα 4 παιδιά του όπου τους εξηγούσε τα πάντα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, αλλά εμείς δεν το βάζουμε κάτω γιατί σε όλη μας τη ζωή οι αγαπημένοι μας ήρωες δεν τα βάζουν ποτέ κάτω.

Όπως περιέγραψε, όταν έκαναν θεραπείες στο νοσοκομείο, της έλεγε δεν θα φύγω αν δεν μάθεις τέλεια ισπανικά.

«Ο Θάνος έφυγε, εγώ ισπανικά δεν έμαθα. Τώρα ξανακάνω ισπανικά», είπε η Μαρία Παπαγιάννη.