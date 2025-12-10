Δήμητρα Αλεξανδράκη: Ο τσακωμός με τον Αλεξάνδρου και η σχέση με τον Σπαλιάρα

Τι αναφέρει το μοντέλο
Η Δήμητρα Αλεξανδράκη εξήγησε τον λόγο της διαφωνίας της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ενώ στην ίδια συνέντευξη αποκάλυψε ότι υπήρξε ερωτική σύνδεση με τον Γιάννη Σπαλιάρα.
Το μοντέλο υποστήριξε ότι η ρήξη στη σχέση τους οφειλόταν σε μια οικονομική συναλλαγή, καθώς και στο γεγονός ότι ο φίλος της την ανάγκασε να επικοινωνήσει με τον πρώην σύντροφό της, παρά την αντίθεσή της.
Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster και διευκρίνισε γιατί διαταράχθηκε η φιλία της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Πιο αναλυτικά, είπε: «Διότι ήταν μια περίοδος που εγώ ήμουν παρά μα πάρα πολύ πιεσμένη και με ανάγκασε να μιλάω με τον πρώην μου, ενώ δεν ήθελα. Υπήρξε και μια οικονομική συναλλαγή στη μέση, η οποία εμένα με στενοχώρησε γιατί μπήκε πιο πάνω από την ανθρωπιά. Είναι κάπου τη μέση. Και αυτός έχει δίκιο και εγώ έχω δίκιο. Όταν με αγκάλιασε ξανά η μητέρα του, εκεί ντράπηκα πάρα μα πάρα πολύ, στενοχωρήθηκα. Και αυτός κρατάει λίγο ψηλά τον αμανέ. Έχει εγωισμό».
Στη συνέχεια, ανέφερε πως ενοχλήθηκε, όταν το πρώην μοντέλο έκανε δηλώσεις για εκείνη στις κάμερες, αλλά δεν της απηύθυνε τον λόγο, ενώ βρίσκονταν και οι δύο στον ίδιο χώρο. «Σε κάποια φάση τον είδα να κάνει κάτι δηλώσεις και ήμασταν στον ίδιο χώρο. Περνάει από δίπλα μου και την επόμενη μέρα βλέπω ότι έκανε δηλώσεις για μένα πριν δυο λεπτά και ούτε και με σκούντιξε. Λέω ''Κάτσε ρε Μήτσο. Δηλαδή στις κάμερες μπροστά γυρνάς, μου κάνεις δηλώσεις και λες την αγαπάω, την κάνω, τη ράνω και με βλέπεις εκεί. Πιάσε με ρε, κούνα με», πρόσθεσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Δήμητρα Αλεξανδράκη δέχτηκε την ερώτηση «με ποιον γνωστό Έλληνα έχεις κάνει κάτι και δεν το ξέρει ο κόσμος;», με εκείνη να απαντά: «Με τον Γιάννη Σπαλιάρα.Υπέκυψα», ενώ πρόσθεσε γελώντας: «Μετά από πολλή πίεση που δέχτηκα η αλήθεια είναι. Είχε μακριά πόδια, πόσο να τρέξω; Με τσάκωσε τελικά».
