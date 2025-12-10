Eurovision 2026: Αποχωρεί και η Ισλανδία λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

Ακόμη μία χώρα αποσύρεται από την Eurovision 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, αντιδρώντας στην απόφαση της EBU να διατηρήσει τη συμμετοχή του Ισραήλ. Αυτή τη φορά πρόκειται για την Ισλανδία.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση αποφάσισε να μη θέσει σε ψηφοφορία το θέμα της συμμετοχής του Ισραήλ, γεγονός που οδήγησε Ολλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία να ανακοινώσουν ότι δε θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό του 2026. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε πλέον και η Ισλανδία.

«Είναι σαφές από τον δημόσιο διάλογο σε αυτήν τη χώρα και την αντίδραση στην απόφαση της EBU την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα υπάρξει ούτε χαρά ούτε ειρήνη αναφορικά με τη συμμετοχή της RUV», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του δικτύου Στέφαν Έιρικσον.

Σημειώνεται ότι η Ισλανδία ήταν μεταξύ των χωρών που είχαν ζητήσει να διεξαχθεί ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ, αλλά η EBU αποφάσισε να μην πραγματοποιηθεί, σημειώνοντας ότι αντ’ αυτού εφαρμόζει νέους κανόνες για να αποθαρρύνει τις κυβερνήσεις να επηρεάζουν τον διαγωνισμό.

Η ανακοίνωση της Ισλανδίας

Η Ισλανδική Εθνική Ραδιοτηλεόραση (RUV) αποφάσισε να μην συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας τον επόμενο χρόνο.

Η συμμετοχή του ισραηλινού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN στον διαγωνισμό έχει προκαλέσει πρόσφατα διχόνοια, τόσο μεταξύ των σταθμών – μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, EBU, όσο και στο κοινό. Η συμμετοχή του KAN συζητήθηκε λεπτομερώς σε συνεδριάσεις της EBU νωρίτερα φέτος, πρώτα στο Λονδίνο το καλοκαίρι και στη Γενεύη την περασμένη εβδομάδα. Στη συνάντηση στη Γενεύη, η μεγάλη πλειοψηφία των σταθμών-μελών της EBU συμφώνησε ότι οι διάφορες αλλαγές που έγιναν στους κανόνες και τις διαδικασίες του διαγωνισμού ήταν ικανοποιητικές και ως εκ τούτου δεν διεξήχθη ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του KAN στον διαγωνισμό.

Ο γενικός διευθυντής εξήγησε στη συνάντηση στη Γενεύη ότι, παρόλο που οι αλλαγές αντιμετώπισαν πολλές από τις ανησυχίες που είχαν εγείρει εκπρόσωποι της RUV σε διάφορα στάδια της συνεργασίας της EBU τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούσαν να υπάρχουν αμφιβολίες, κατά τη γνώμη της RUV, σχετικά με το εάν ήταν επαρκείς. Είχε επανειλημμένα καταστεί σαφές ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη σε αυτή τη χώρα, όπως οι ενώσεις καλλιτεχνών και το ισλανδικό κοινό, ήταν αντίθετα στη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Το διοικητικό συμβούλιο της RUV είχε επίσης ζητήσει από την EBU την απομάκρυνση του KAN από τον διαγωνισμό, αναφερόμενο σε προηγούμενο. Το ζήτημα ήταν περίπλοκο στην επίλυση και είχε ήδη βλάψει τη φήμη του διαγωνισμού και της EBU. Ήταν σημαντικό να βρεθεί μια λύση για όλους τους εμπλεκόμενους.

Δεδομένης της δημόσιας συζήτησης σε αυτή τη χώρα και των αντιδράσεων στην απόφαση της EBU που ελήφθη την περασμένη εβδομάδα, είναι σαφές ότι ούτε η χαρά ούτε η ειρήνη θα επικρατήσουν σχετικά με τη συμμετοχή της RUV στην Eurovision. Συνεπώς, είναι συμπέρασμα της RUV να ενημερώσει σήμερα την EBU ότι η RUV δεν θα συμμετάσχει στην Eurovision του χρόνου.

Ο διαγωνισμός τραγουδιού και η Eurovision είχαν πάντα ως στόχο την ένωση του ισλανδικού έθνους, αλλά τώρα είναι σαφές ότι αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί και λαμβάνεται αυτή η απόφαση με βάση αυτούς τους λόγους που σχετίζονται με το πρόγραμμα.

Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση σχετικά με το εάν ο διαγωνισμός τραγουδιού θα διεξαχθεί από την RUV τον επόμενο χρόνο. Οι διαθέσιμες επιλογές στην περίπτωση αυτή αξιολογούνται και η απόφαση θα ανακοινωθεί όταν είναι έτοιμη.