Τηλεθέαση (9/12): «Μια νύχτα μόνο» και «Γη της Ελιάς» οδήγησαν την κούρσα στην prime time

Την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης πήραν οι σειρές του Mega, το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, στο δυναμικό κοινό, το «Μια νύχτα μόνο» έκοψε πρώτο το νήμα με μέσο όρο 13,8%, ενώ στο γενικό σύνολο η Γη της Ελιάς πάτησε κορυφή με 18,9%.

Από εκεί και πέρα, στο δυναμικό κοινό ακολούθησαν ο Άγιος Έρωτας με μέσο όρο 12,6% και η Γη της Ελιάς με 11,2%. Το Porto Leone είχε 10,4%, το Grand Hotel 10,1%, η Φάρμα 9,5%, το Wall 7%, το Γιατί ρε πατέρα 6,9%, το Real View 4,2%, το Παιδί 2,6% και το Καλά θα πάει κι αυτό 2,2%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, η Γη της Ελιάς είχε μέσο όρο 18,9%, το «Μια νύχτα μόνο» 18,5%, ο Άγιος Έρωτας 15,4%, το Porto Leone 14%, το Grand Hotel 13,3%, η Φάρμα 8,9%, το Γιατί ρε πατέρα 8,3%, το Wall 6,4%, το Real View 2,8%, το Παιδί 2,5% και το Καλά θα πάει κι αυτό 1,7%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά…

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Μια νύχτα μόνο – 13,8%

Άγιος Έρωτας – 12,6%

Γη της Ελιάς – 11,2%

Porto Leone – 10,4%

Grand Hotel – 10,1%

Φάρμα – 9,5%

The Wall – 7%

Γιατί ρε πατέρα – 6,9%

Real View – 4,2%

Το παιδί – 2,6%

Καλά θα πάει κι αυτό – 2,2%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Γη της Ελιάς – 18,9%

Μια νύχτα μόνο – 18,5%

Άγιος Έρωτας – 15,4%

Porto Leone – 14%

Grand Hotel – 13,3%

Φάρμα – 8,9%

Γιατί ρε πατέρα – 8,3%

The Wall – 6,4%

Real View – 2,8%

Το παιδί – 2,5%

Καλά θα πάει κι αυτό – 1,7%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

πηγή zappit.gr