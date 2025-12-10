Τηλεθέαση (9/12): «Μια νύχτα μόνο» και «Γη της Ελιάς» οδήγησαν την κούρσα στην prime time

Τι έδειξαν τα νούμερα
Την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης πήραν οι σειρές του Mega, το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου.
Συγκεκριμένα, στο δυναμικό κοινό, το «Μια νύχτα μόνο» έκοψε πρώτο το νήμα με μέσο όρο 13,8%, ενώ στο γενικό σύνολο η Γη της Ελιάς πάτησε κορυφή με 18,9%.
Από εκεί και πέρα, στο δυναμικό κοινό ακολούθησαν ο Άγιος Έρωτας με μέσο όρο 12,6% και η Γη της Ελιάς με 11,2%. Το Porto Leone είχε 10,4%, το Grand Hotel 10,1%, η Φάρμα 9,5%, το Wall 7%, το Γιατί ρε πατέρα 6,9%, το Real View 4,2%, το Παιδί 2,6% και το Καλά θα πάει κι αυτό 2,2%.
Όσον αφορά το γενικό σύνολο, η Γη της Ελιάς είχε μέσο όρο 18,9%, το «Μια νύχτα μόνο» 18,5%, ο Άγιος Έρωτας 15,4%, το Porto Leone 14%, το Grand Hotel 13,3%, η Φάρμα 8,9%, το Γιατί ρε πατέρα 8,3%, το Wall 6,4%, το Real View 2,8%, το Παιδί 2,5% και το Καλά θα πάει κι αυτό 1,7%.
