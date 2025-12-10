Σμαράγδα Καρύδη για «Παρά Πέντε»: «Ξαναφόρεσα την περούκα της Ντάλιας και μόλις σμίξαμε οι πέντε, ξεκινήσαμε κατευθείαν τις σκηνές»

Τα μεσάνυχτα της Τρίτης η Σμαράγδα Καρύδη ήταν καλεσμένη στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η έμπειρη ηθοποιός μίλησε για το θρυλικό «Παρά Πέντε», αποκαλύπτοντας όσα θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο, που επιστρέφει με νέες σκηνές, χιούμορ και δυνατές συγκινήσεις.

«Αυτό το σίριαλ είναι ωδή στη φιλία. Δεν έχω πει ότι ήμουν παράξενη στα γυρίσματα, έχω πει, και είναι η αλήθεια, ότι δεν με θέλανε καθόλου να παίξω. Ο ρόλος είχε γραφτεί για την Κάτια Δανδουλάκη και μετά έπρεπε να βρούνε ποια θα το κάνει. Και ο μόνος άνθρωπος που δεν θέλανε από όλες τις υπάρχουσες περιπτώσεις ήμουν εγώ.

Όλα αυτά τα ξεκινάει ο Μιχάλης Μαρίνος, γιατί νόμιζε ότι είμαι πάρα πολύ σοβαρή, ότι θα είμαι με ένα βιβλίο και δεν θα μιλάω σε άνθρωπο. Πολύ γρήγορα όμως κατάλαβε ότι δεν παίζει αυτό και γίναμε πολύ φίλοι», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Όσον αφορά το επετειακό επεισόδιο, η Σμαράγδα Καρύδη αποκάλυψε: «Θα είναι ένα μεγάλο, χορταστικό, επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια, με κοινό, live on tape. Θα μιλήσουμε με το κοινό, θα παρουσιάσουμε καινούργιες σκηνές που έχει γράψει ο Γιώργος και τις έχουμε γυρίσει. Ξαναφόρεσα την περούκα της Ντάλιας και μόλις σμίξαμε οι πέντε, ξεκινήσαμε κατευθείαν τις σκηνές.

Η Ντάλια μπορεί να πέρασε κρίση, αλλά αυτό που πάντα την ενδιέφερε ήταν μόνο η φιλία. Αν ξεκινούσε σήμερα το ‘Παρά Πέντε’, πάλι επιτυχία θα είχε. Δεν έχει παλιώσει καθόλου. Είχε αθωότητα και μαζί βάθος, και γι’ αυτό αγαπήθηκε τόσο».