Το σόι σου: Χαμός και μεγάλες εντάσεις στο νέο διπλό επεισόδιο της Παρασκευής

Άφθονο γέλιο και απόλυτος χαμός αναμένονται στα δύο επόμενα επεισόδια της δημοφιλούς σειράς του Alpha «Το σόι σου», που θα προβληθούν την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 στις 20:00.

Ένας καυγάς μεταξύ του Σάββα της Χαράς και της Σάντρας φέρνει σε απελπισία τον Σάββα. Χαρούλα και Αλεξάνδρα επιστρατεύονται για να τον στηρίξουν ενώ η Μπέλα κάνει την επανάσταση που δεν έκανε όταν ήταν μικρή.

Η περίληψη του νέου επεισοδίου