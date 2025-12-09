Το σόι σου: Χαμός και μεγάλες εντάσεις στο νέο διπλό επεισόδιο της Παρασκευής

Τι θα γίνει στα επόμενα επεισόδια
Άφθονο γέλιο και απόλυτος χαμός αναμένονται στα δύο επόμενα επεισόδια της δημοφιλούς σειράς του Alpha «Το σόι σου», που θα προβληθούν την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 στις 20:00.
Ένας καυγάς μεταξύ του Σάββα της Χαράς και της Σάντρας φέρνει σε απελπισία τον Σάββα. Χαρούλα και Αλεξάνδρα επιστρατεύονται για να τον στηρίξουν ενώ η Μπέλα κάνει την επανάσταση που δεν έκανε όταν ήταν μικρή.
Η περίληψη του νέου επεισοδίου
Επεισόδιο 13: «Το δράμα του πατέρα» - Με τα κορίτσια να έχουν πλέον ενηλικιωθεί και να κάνουν τις δικές τους επιλογές και τη δική τους ζωή, ο Σάββας προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να συμβιβαστεί με την ιδέα της ανεξαρτησίας της Χαράς και της Σάντρας. Ένας καβγάς, όμως, μαζί τους θα τον απελπίσει και θα κάνει ακόμα πιο έντονο το χάσμα ανάμεσά τους.
Η Λυδία απελπισμένη καταφεύγει σε δραστικά μέτρα: η Χαρούλα, αλλά και η Αλεξάνδρα, αναλαμβάνουν δράση! Κι ενώ όλοι προσπαθούν να στηρίξουν και να βοηθήσουν τον Σάββα που βιώνει το δράμα του, η Μπέλα αποφασίζει να κάνει την επανάσταση που δεν έκανε…
