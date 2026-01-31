Η Πέγκυ Ζήνα «μεταμορφώθηκε» σε Αμαλία και τραγούδησε το «Ματώνω»- ΒΙΝΤΕΟ

Χρόνια περιμέναμε αυτό το το βίντεο και πλέον, ήρθε. Η Πέγκυ Ζήνα τραγούδησε ξανά το γνωστό τραγούδι της «Ματώνω», αναπαριστώντας αυτή την φορά την Αμαλία από το «Παρά Πέντε».

Σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok φαίνεται η Πέγκυ Ζήνα να κάθεται αναπαυτικά στην καρέκλα της και να τραγουδά το γνωστό τραγούδι. Αντί για την φωνή της, ακούγεται αυτή της Αμαλίας (Ζέτα Μακρυπούλια) η οποία είχε τραγουδήσει το συγκεκριμένο κομμάτι σε μία από τις πιο viral σκηνές του «Παρά Πέντε», διατηρώντας πάντα το χαρακτηριστικό «λ» και «ν».

Το σχετικό βίντεο ανέβασε η make-up artist της τραγουδίστριας και πολύ γρήγορα έγινε viral.