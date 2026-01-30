Η Teyana Taylor για όσα έμαθε στο πλευρό της Beyoncé: «Να επενδύεις στον εαυτό σου»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για τη μακροχρόνια σχέση της με την σούπερ σταρ της μουσικής, Beyoncé, η 35χρονη τραγουδοποιός και ηθοποιός Teyana Taylor από το Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η «Queen Bey» στην επαγγελματική της πορεία.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό PEOPLE, η σταρ της R&B που είναι πραγματικά πολυτάλαντη, μοιράστηκε τη συμβουλή που χαράχτηκε στη μνήμη της και την καθοδηγεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την ίδια, η Beyoncé -η οποία πλέον κατέχει το ιστορικό ρεκόρ των 35 βραβείων Grammy- την προέτρεψε «να επενδύσει στον εαυτό της».

«Μην το παίρνεις προσωπικά. Πρόκειται για επιχείρηση», συμπλήρωσε η πρωταγωνίστρια του «One Battle After Another-Μία Μάχη μετά την Άλλη», Teyana Taylor που είναι γεννημένη στις 10 Δεκεμβρίου του 1990, μεταφέροντας τα λόγια της 44χρονης Beyoncé, η οποία τη γνωρίζει από την ηλικία των 15 ετών όταν την επέλεξε ως χορογράφο για το μουσικό βίντεο «Ring the Alarm» το 2006.

Η Αφροαμερικανίδα Teyana Taylor που έχει υπάρξει και μοντέλο, κέρδισε πρόσφατα τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερου β' γυναικείου ρόλου για την εξαιρετική ταινία του Paul Thomas Anderson "One Battle After Another" και θεωρείται εκ των φαβορί να κατακτήσει και το Όσκαρ στην ίδια κατηγορία αν και έχει σκληρό αναταγωνισμό από την Έιμι Μάντιγκαν του φιλμ "Weapons".

Ως ηθοποιός, η Taylor έχει εμφανιστεί στο "Madea's Big Happy Family" (2011), ενώ ακολούθησαν μεγαλύτεροι ρόλοι στο "Coming 2 America" (2021) με τον Έντι Μέρφι και "The Rip" (2026) πλάι στους Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ.

Mε στοιχεία & από το ΑΠΕ

