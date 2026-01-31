Ηλεία- Εστία μόλυνσης στον Αλφειό: Το νερό σκέπασε νεκρά πρόβατα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ηλεία λόγω της ανόδου της στάθμης του νερού στον Αλφειό ποταμό και ενώ οι τοπικές Αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την κακοκαιρία.

Την ίδια ώρα, το νερό έχει σκεπάσει τα νεκρά πρόβατα που εντοπίστηκαν πεταμένα στο ποτάμι, με τους φόβους για την πρόκληση υγειονομικής βόμβας να εντείνονται.



Η άνοδος της στάθμης του ποταμού λόγω των βροχοπτώσεων, δυσχεραίνει το έργο της απομάκρυνσης των ζώων που βρίσκονται σε αποσύνθεση, καθώς καθίσταται αδύνατη η πλήρης καταγραφή αλλά και ανάσυρσή τους.

Για την απομάκρυνση των νεκρών προβάτων, σύμφωνα με το ilialive, θα απαιτηθεί η συνδρομή σκαπτικών μηχανημάτων, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και να ακολουθήσει η μεταφορά τους για καύση σε πιστοποιημένη μονάδα στην Αττική, όπως προβλέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Υπενθυμίζεται ότι, την Παρασκευή (20/1) έσπευσε στο σημείο κλιμάκιο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να εκτιμηθεί η κατάσταση.

Ανδρέας Φίλιας: «Δεν πρόκειται για αμέλεια, αλλά για έγκλημα»

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, μετά την αυτοψία στο σημείο, προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρή δήλωση, κάνοντας λόγο για εγκληματική ενέργεια απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

«Βρεθήκαμε μπροστά σε ένα αποκρουστικό θέαμα, με νεκρά ζώα εγκαταλελειμμένα δίπλα ακόμη και σε κατοικίες. Αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως απλή αμέλεια, αλλά ως έγκλημα. Ενώ εντείνουμε τους ελέγχους και την ενημέρωση για να τελειώνουμε με την ευλογιά, κάποιοι εγκληματούν εις βάρος όλων», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι συνέπειες δεν αφορούν μόνο τους ίδιους, αλλά το σύνολο των πολιτών.

Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα αναγνώρισης της αιτίας θανάτου των ζώων, ο κ. Φίλιας σημείωσε ότι η προχωρημένη αποσύνθεση δυσχεραίνει το έργο των υπηρεσιών. «Αν πρόκειται για ζώα που νόσησαν και πέθαναν από ευλογιά, οι πιθανότητες διασποράς είναι τεράστιες», προειδοποίησε.