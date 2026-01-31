Μαγικές εικόνες από drone από τον καταρράκτη του Τρικόρφου Ναυπακτίας- BINTEO

Ένα φυσικό σκηνικό που αξίζει να το απολαύσει κανείς από ψηλά
Δείτε εντυπωσιακές εικόνες που κατέγραψε το drone του Nafpaktianews.gr από τον καταρράκτη στο Τρίκορφο Ναυπακτίας.
Η δύναμη του νερού και η άγρια ομορφιά του τοπίου συνθέτουν ένα μοναδικό θέαμα, αποτυπώνοντας τη φύση της Ναυπακτίας στα πιο εντυπωσιακά της χρώματα.
Ένα φυσικό σκηνικό που αξίζει να το απολαύσει κανείς από ψηλά.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr