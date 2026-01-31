Back to Top
Μαγικές εικόνες από drone από τον καταρράκτη του Τρικόρφου Ναυπακτίας- BINTEO

Ένα φυσικό σκηνικό που αξίζει να το απολαύσει κανείς από ψηλά

Δείτε εντυπωσιακές εικόνες που κατέγραψε το drone του Nafpaktianews.gr από τον καταρράκτη στο Τρίκορφο Ναυπακτίας.
Η δύναμη του νερού και η άγρια ομορφιά του τοπίου συνθέτουν ένα μοναδικό θέαμα, αποτυπώνοντας τη φύση της Ναυπακτίας στα πιο εντυπωσιακά της χρώματα.

Ένα φυσικό σκηνικό που αξίζει να το απολαύσει κανείς από ψηλά.

