Μαγικές εικόνες από drone από τον καταρράκτη του Τρικόρφου Ναυπακτίας- BINTEO

Δείτε εντυπωσιακές εικόνες που κατέγραψε το drone του Nafpaktianews.gr από τον καταρράκτη στο Τρίκορφο Ναυπακτίας.

Η δύναμη του νερού και η άγρια ομορφιά του τοπίου συνθέτουν ένα μοναδικό θέαμα, αποτυπώνοντας τη φύση της Ναυπακτίας στα πιο εντυπωσιακά της χρώματα.

Ένα φυσικό σκηνικό που αξίζει να το απολαύσει κανείς από ψηλά.