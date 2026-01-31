ΔΕΔΔΗΕ Ρίου: Έπεσε κομμάτι τσιμέντου από όροφο- Πώς γλύτωσε εργαζόμενη

Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν χθες το πρωί στο παλιό κτίριο του ΔΕΔΔΗΕ στο Ρίο, όταν ένα μεγάλο κομμάτι τσιμέντου κατέρρευσε ξαφνικά από τον πάνω όροφο.

Το τσιμέντο έπεσε στο μπαλκόνι, γλιστρώντας και καταλήγοντας πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, αποφεύγοντας ευτυχώς την εργαζόμενη καθαρίστρια που εκείνη τη στιγμή περνούσε ακριβώς από κάτω.

Η εργαζόμενη υπέστη σοκ, συνειδητοποιώντας ότι η πτώση του τσιμέντου θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη. Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ωστόσο οι εργαζόμενοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας την έλλειψη συντήρησης του κτιρίου και τον κίνδυνο νέων ατυχημάτων, ειδικά ενόψει των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων.