Σήμερα το τελευταίο αντίο στους πέντε οπαδούς του ΠΑΟΚ

Η τελευταία πράξη του δράματος γράφεται σήμερα, με τις κηδείες των πέντε από τους συνολικά επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, η ατμόσφαιρα είναι βαριά. Στις 11 το πρωί, οι σοροί των τριών νεαρών θα φτάσουν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εκεί, οικογένειες, φίλοι και συγγενείς θα αποχαιρετήσουν τον Βασίλη Πάλο, τον Κώστα Μαρκόπουλο και τον Δημήτρη Μαρωνίτη, με την εξόδιο ακολουθία να ψάλλεται στις 13:00.

Στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα στην Ευκαρπία, συγγενείς και φίλοι θα πουν το μεσημέρι (12:00) το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Κεσανίδη, στον Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Την ίδια ώρα (13:00), στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης, θα τελεστεί η κηδεία του Θανάση Γκουζούρη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Την ίδια στιγμή, η αγωνία παραμένει για τον 20χρονο τραυματία που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», εκτός κινδύνου ζωής. Σύμφωνα με τον διευθυντή του ΕΣΥ και χειρουργό της Α’ Χειρουργικής Κλινικής, ο νεαρός φέρει τις βαρύτερες κακώσεις από τους επιζώντες.

Σημειώνεται ότι, εξιτήριο έλαβε χθες από το ίδιο νοσοκομείο ο 28χρονος τραυματίας. Ο ίδιος εξέφρασε στους γιατρούς την έντονη επιθυμία να αποχωρήσει, προκειμένου να προλάβει να παρευρεθεί στις κηδείες των συνοπαδών του και να τους αποχαιρετήσει για τελευταία φορά.

Στο μεταξύ, ενθαρρυντικά φαίνεται να είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του 20χρονου τραυματία από το τροχαίο δυστύχημα τη Ρουμανία, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Οι γιατροί μείωσαν την καταστολή και ο 20χρονος μπόρεσε να κινήσει τα άκρα, εκτός από το σπασμένο χέρι του.

Θα παραμείνει διασωληνωμένος για να είναι σε ακινησία και για να μην δυσκολεύεται στην αναπνοή από το οίδημα της επέμβασης. Εκτός απροόπτου ιατρικό συμβούλιο αναμένεται να εκτιμήσει κατά πόσον και πότε μπορεί να επαναπατριστεί ο τραυματίας.