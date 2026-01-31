Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση με κυκλωνικούς ανέμους και καταιγίδες- Στο «κόκκινο» η Δυτική Ελλάδα

Με βροχές και ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας έκανε την «εμφάνισή» της σήμερα (31.01.2026) η κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει για 48 ώρες με επίμονες βροχές και καταιγίδες σχεδόν όλη την Ελλάδα, μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επικίνδυνα φαινόμενα τα οποία θα είναι έντονα και θα έχουν διάρκεια.

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε να χτυπά ελαφρά την Ελλάδα από το πρωί, αναμένεται να ενταθεί το βράδυ του Σαββάτου. Εκτιμάται ότι θα πέσουν τόνοι νερού μέσα σε λίγες ώρες, με αποτέλεσμα τα φαινόμενα να θεωρούνται ακόμη πιο επικίνδυνα λόγω του κορεσμού του εδάφους.

Το σύστημα αυτό θα παίρνει συνεχώς δύναμη, τροφοδοτούμενο με υγρασία από τη Μεσόγειο και θα δίνει τοπικά ισχυρότατα φαινόμενα βροχών και καταιγίδων, με διαδρομή από το Ιόνιο προς την Πελοπόννησο και στο Αιγαίο.

«Στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατούν συνθήκες θύελλας, θα φτάσουμε την Κυριακή τα 9 με 10 Μποφόρ» τονίζει η μετεωρολόγος, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

«Ειδικά στη Θεσσαλία και στη Μαγνησία θα βρέχει αδιάκοπα για σχεδόν 24 ώρες με κίνδυνο πλημμυρών» τονίζει χαρακτηριστικά.

Ισχυρές καταιγίδες θα δεχτεί και η Αττική, που επίσης μπαίνει στο «κόκκινο», από τις μεταμεσονύχτιες ώρες έως το πρωί της Κυριακής, ενώ το Λεκανοπέδιο έχει δεχτεί τους τελευταίους τρεις μήνες, το νερό ενός έτους και το έδαφος είναι πολύ επιβαρυμένο.

Η πιο επικίνδυνη ημέρα ωστόσο είναι η Κυριακή όπου θα ρίξει πυκνό χιόνι στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδος ενώ θα σημειωθούν επίμονες βροχές και καταιγίδες σε 8 περιοχές: Δυτικά, Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία, Κρήτη, Κυκλάδες, ανατολικό Αιγαίο και Αττική.

Aναλυτικά η πρόγνωση για το Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ βροχές κατά τόπους και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά σε όλη τη χώρα εκτός της Μακεδονίας και των δυτικών τμημάτων της Θράκης, όπου θα εκδηλωθούν μονό σποραδικές και ασθενείς βροχές. Παράλληλα, από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στο υπόλοιπο Ιόνιο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο. Οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης θα είναι σχετικά αυξημένες στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -3 έως 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 14, στη Θεσσαλία από 2 έως 14, στην Ήπειρο από 3 έως 13, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 5 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 9 έως 14, στις Κυκλάδες από 11 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 10 έως 16 και στην Κρήτη από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 Μποφόρ όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς 3 έως 5 Μποφόρ.