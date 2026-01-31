Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση με κυκλωνικούς ανέμους και καταιγίδες- Στο «κόκκινο» η Δυτική Ελλάδα

Πώς και πού θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Με βροχές και ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας έκανε την «εμφάνισή» της σήμερα (31.01.2026) η κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει για 48 ώρες με επίμονες βροχές και καταιγίδες σχεδόν όλη την Ελλάδα, μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας.
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επικίνδυνα φαινόμενα τα οποία θα είναι έντονα και θα έχουν διάρκεια.
Η κακοκαιρία που ξεκίνησε να χτυπά ελαφρά την Ελλάδα από το πρωί, αναμένεται να ενταθεί το βράδυ του Σαββάτου. Εκτιμάται ότι θα πέσουν τόνοι νερού μέσα σε λίγες ώρες, με αποτέλεσμα τα φαινόμενα να θεωρούνται ακόμη πιο επικίνδυνα λόγω του κορεσμού του εδάφους.
Το σύστημα αυτό θα παίρνει συνεχώς δύναμη, τροφοδοτούμενο με υγρασία από τη Μεσόγειο και θα δίνει τοπικά ισχυρότατα φαινόμενα βροχών και καταιγίδων, με διαδρομή από το Ιόνιο προς την Πελοπόννησο και στο Αιγαίο.
«Στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατούν συνθήκες θύελλας, θα φτάσουμε την Κυριακή τα 9 με 10 Μποφόρ» τονίζει η μετεωρολόγος, Νικολέτα Ζιακοπούλου.
«Ειδικά στη Θεσσαλία και στη Μαγνησία θα βρέχει αδιάκοπα για σχεδόν 24 ώρες με κίνδυνο πλημμυρών» τονίζει χαρακτηριστικά.
Ισχυρές καταιγίδες θα δεχτεί και η Αττική, που επίσης μπαίνει στο «κόκκινο», από τις μεταμεσονύχτιες ώρες έως το πρωί της Κυριακής, ενώ το Λεκανοπέδιο έχει δεχτεί τους τελευταίους τρεις μήνες, το νερό ενός έτους και το έδαφος είναι πολύ επιβαρυμένο.
Η πιο επικίνδυνη ημέρα ωστόσο είναι η Κυριακή όπου θα ρίξει πυκνό χιόνι στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδος ενώ θα σημειωθούν επίμονες βροχές και καταιγίδες σε 8 περιοχές: Δυτικά, Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία, Κρήτη, Κυκλάδες, ανατολικό Αιγαίο και Αττική.
Aναλυτικά η πρόγνωση για το Σάββατο 31 Ιανουαρίου
Αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη.
Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ βροχές κατά τόπους και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά σε όλη τη χώρα εκτός της Μακεδονίας και των δυτικών τμημάτων της Θράκης, όπου θα εκδηλωθούν μονό σποραδικές και ασθενείς βροχές. Παράλληλα, από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στο υπόλοιπο Ιόνιο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο. Οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης θα είναι σχετικά αυξημένες στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -3 έως 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 14, στη Θεσσαλία από 2 έως 14, στην Ήπειρο από 3 έως 13, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 5 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 9 έως 14, στις Κυκλάδες από 11 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 10 έως 16 και στην Κρήτη από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 Μποφόρ όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς 3 έως 5 Μποφόρ.
Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών
Ο καιρός την Κυριακή 01.02.2026
Αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά από την αρχή της ημέρας στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά και τη Θεσσαλία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και σε ημιορεινά της βόρειας Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές της Θράκης και της ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, το εσωτερικό της Ηπείρου και τη Θεσσαλία δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές κυρίως ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.
Ο καιρός τη Δευτέρα 02.02.2026
Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.
Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και πρόσκαιρα το πρωί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο νοτιοδυτικοί, 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Ο καιρός την Τρίτη 03.02.2026
Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση, στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο από το απόγευμα 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες κυρίως τιμές της. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Ο καιρός την Τετάρτη 04.02.2026
Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βορειοδυτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.
