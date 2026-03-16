Αίολος Αγυιάς: Έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα το ποδοσφαιρικό τμήμα στο Three Action- ΦΩΤΟ

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε την Κυριακή 15 Μαρτίου το ποδοσφαιρικό τμήμα του Αιόλου Αγυιάς, σε μια ζεστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Three Action.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η ακαδημία του συλλόγου καθώς και η αντρική ομάδα, ενώ παρόντες ήταν οι προπονητές, αλλά και η διοίκηση, που έδωσαν το παρόν και ευχήθηκαν για μια επιτυχημένη και δημιουργική χρονιά εντός αλλά και εκτός γηπέδου.

Η κοπή της πίτας αποτέλεσε μια όμορφη ευκαιρία για τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος να ενισχύσουν τις σχέσεις τους και να ανταλλάξουν ευχές ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με όλους να νιώθουν χαρούμενοι και αισιόδοξοι για όσα έρχονται.