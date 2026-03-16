Αίολος Αγυιάς: Έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα το ποδοσφαιρικό τμήμα στο Three Action- ΦΩΤΟ

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η ακαδημία του συλλόγου καθώς και η αντρική ομάδα
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε την Κυριακή 15 Μαρτίου το ποδοσφαιρικό τμήμα του Αιόλου Αγυιάς, σε μια ζεστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Three Action.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν η ακαδημία του συλλόγου καθώς και η αντρική ομάδα, ενώ παρόντες ήταν οι προπονητές, αλλά και η διοίκηση, που έδωσαν το παρόν και ευχήθηκαν για μια επιτυχημένη και δημιουργική χρονιά εντός αλλά και εκτός γηπέδου.
Η κοπή της πίτας αποτέλεσε μια όμορφη ευκαιρία για τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος να ενισχύσουν τις σχέσεις τους και να ανταλλάξουν ευχές ενόψει της συνέχειας της σεζόν.
Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με όλους να νιώθουν χαρούμενοι και αισιόδοξοι για όσα έρχονται.
