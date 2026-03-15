Ο Προμηθέας 2014 διέσυρε τον Απόλλωνα με 72-58 * Ήττα της Αχαγιάς, ρεπό η ΠΓΕ

Ο Προμηθέας 2014 επικράτησε 72-58 του Απόλλωνα Πάτρας και «βλέπει» πλεονέκτημα στα πλέι οφς με 4 σερί νίκες και κορυφαίο δίδυμο Πρέκα Κομνιανίδη.

Στο 14-7 η ομάδα του κόουτς Ντάγιου που έκανε βαθμολογικό «άλμα», παίρνοντας και τη διαφορά από την έτερη ομάδα της Πάτρας. Οι γηπεδούχοι... πάτησαν το γκάζι στο τέταρτο δεκάλεπτο και πήραν το ντέρμπι με πρωταγωνιστή τον Πρέκα με double double 19 πόντων και 10 ριμπάουντ.

Σπουδαίος και ο Κομνιανίδης με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Η ομάδα του κόουτς Καλαμπάκου βρίσκεται στο 12-10 και την επόμενη αγωνιστική έχει ρεπό.

National League 1

2ος όμιλος

23η Αγωνιστική

Τα αποτελέσματα:

Πανελευσινιακός-Παγκράτι 92-86

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-Ιόνιος Κέρκυρας 99-69

Ηλυσιακός-Κρόνος Αγίου Δημητρίου 83-79 (74-74 κ.αγ.)

Έσπερος Καλλιθέας-Έσπερος Λαμίας 64-88

ΝΟ Σαρωνίδας-ΑΕΝ Κηφισιάς 20-0 (άνευ αγώνα)

ΕΑ Προμηθέας 2014-Απόλλων Πατρών 72-58

Ρεπό: Εθνικός Λιβαδειάς

ΕΠΟΜΕΝΗ - Πρόγραμμα

24η Αγωνιστική

21/03/2026 17:00

ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α.Ε. Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ

ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

23/03/2026 18:00

ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΑ Προμηθέας 2014

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

2-2 νίκες σε 4 επίσημες αναμετρήσεις του Απόλλωνα με την θυγατρική του Προμηθέα

2025-2026

Απόλλων - Προμηθέας 2014 100-98

Προμηθέας 2014 - Απόλλλων 72-58

2024-2025

Απόλλων - Προμηθέας 2014 97-80

Προμηθέας 2014 - Απόλλων 73-72