Ο Προμηθέας 2014 διέσυρε τον Απόλλωνα με 72-58 * Ήττα της Αχαγιάς, ρεπό η ΠΓΕ

40ό πρωτάθλημα National League 1 (τρίτη εθνική κατηγορία)
Ο Προμηθέας 2014 επικράτησε 72-58 του Απόλλωνα Πάτρας και «βλέπει» πλεονέκτημα στα πλέι οφς με 4 σερί νίκες και κορυφαίο δίδυμο Πρέκα Κομνιανίδη.
Στο 14-7 η ομάδα του κόουτς Ντάγιου που έκανε βαθμολογικό «άλμα», παίρνοντας και τη διαφορά από την έτερη ομάδα της Πάτρας. Οι γηπεδούχοι... πάτησαν το γκάζι στο τέταρτο δεκάλεπτο και πήραν το ντέρμπι με πρωταγωνιστή τον Πρέκα με double double 19 πόντων και 10 ριμπάουντ.
Σπουδαίος και ο Κομνιανίδης με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Η ομάδα του κόουτς Καλαμπάκου βρίσκεται στο 12-10 και την επόμενη αγωνιστική έχει ρεπό.
National League 1
2ος όμιλος
23η Αγωνιστική
Τα αποτελέσματα:
Πανελευσινιακός-Παγκράτι 92-86
ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-Ιόνιος Κέρκυρας 99-69
Ηλυσιακός-Κρόνος Αγίου Δημητρίου 83-79 (74-74 κ.αγ.)
Έσπερος Καλλιθέας-Έσπερος Λαμίας 64-88
ΝΟ Σαρωνίδας-ΑΕΝ Κηφισιάς 20-0 (άνευ αγώνα)
ΕΑ Προμηθέας 2014-Απόλλων Πατρών 72-58
Ρεπό: Εθνικός Λιβαδειάς
ΕΠΟΜΕΝΗ - Πρόγραμμα
24η Αγωνιστική
21/03/2026 17:00
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α.Ε. Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
23/03/2026 18:00
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΑ Προμηθέας 2014
Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
2-2 νίκες σε 4 επίσημες αναμετρήσεις του Απόλλωνα με την θυγατρική του Προμηθέα
2025-2026
Απόλλων - Προμηθέας 2014 100-98
Προμηθέας 2014 - Απόλλλων 72-58
2024-2025
Απόλλων - Προμηθέας 2014 97-80
Προμηθέας 2014 - Απόλλων 73-72
ΑΧΑΓΙΑ '82
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι σημερινές (15/3) αναμετρήσεις της 21ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της National League 2 στους πέντε ομίλους. Πλέον απομένει μία αγωνιστική για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι αγώνες και οι βαθμολογίες.
1ος Όμιλος
Αποτελέσματα
ΓΣ Γαργαλιάνων-ΑΕ Βαρθολομιού 82-66
ΑΣ Τήρων Αγ. Θεοδώρων-ΑΕ Καναλακίου Αχέρων 70-61
ΝΕΟ Ληξουρίου-ΑΟ Πήγασος Θυρέας 82-74
ΓΣ Κορωπίου-ΑΟ Αχαγιά ‘82 75-66
ΑΕ Δόξας-Πύρρου Άρτας 2001-ΣΚ Καλαμάτα 67-73
Ρεπό η ΠΓΕ
Βαθμολογία
1. ΓΣ Γαργαλιάνων 35 (16-3)
2. Παναχαϊκή ΓΕ 32 (13-6)
3. ΝΕΟ Ληξουρίου 31 (12-7)
4. ΑΟ Αχαγιά 82 30 (11-8)
5. ΑΕ Δόξας-Πύρρου Άρτας 2001 29 (10-9)
6. ΑΕ Βαρθολομιού 28 (9-10)
7. ΣΚ Καλαμάτα 28 (8-12)
8. ΑΣ Τήρων Αγ. Θεοδώρων 27 (8-11)
9. ΓΣ Κορωπίου 27 (8-11)
10. ΑΕ Καναλακίου Αχέρων 25 (6-13)
11. ΑΟ Πήγασος Θυρέας 23 (4-15)
ΕΠΟΜΕΝΗ -22η -φινάλε κ.δ. - 22/03/2026 -17:00
Παναχαϊκή ΓΕ-ΓΣ Γαργαλιάνων
ΑΟ Αχαγιά 82-ΑΕ Δόξας-Πύρρου Άρτας 2001
ΑΟ Πήγασος Θυρέας-ΓΣ Κορωπίου
ΑΕ Καναλακίου Αχέρων-ΝΕΟ Ληξουρίου
ΑΕ Βαρθολομιού-ΑΣ Τήρων Αγ. Θεοδώρων
Ρεπό: ΣΚ Καλαμάτα
