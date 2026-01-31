Πάτρα: Αυστηρή ασφάλεια και έλεγχοι στο Καρναβάλι

Με το Πατρινό Καρναβάλι να πλησιάζει, η ασφάλεια των χιλιάδων καρναβαλιστών και επισκεπτών τίθεται σε πρώτο πλάνο.

Η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, την Περιφέρεια, την Πυροσβεστική και τους εθελοντές, έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο, που καλύπτει όλες τις εκδηλώσεις, από το Καρναβάλι των Μικρών μέχρι τις δύο μεγάλες παρελάσεις.

Φέτος, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους ελέγχους κατανάλωσης αλκοόλ, καθώς θεωρείται βασικός παράγοντας πρόκλησης τροχαίων και επεισοδίων.

Η Τροχαία θα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, με στόχο να αποτραπούν οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ ταυτόχρονα θα επεμβαίνει σε περιστατικά μέθης που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.