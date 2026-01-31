Πλημμύρισε πάλι η Ακτή Δυμαίων- Κλειστή όλη τη νύχτα

Που οφείλεται το φαινόμενο
Όλη τη νύχτα παρέμεινε κλειστή η Ακτή Δυμαίων στο ρεύμα προς Πύργο, καθώς η οδός είχε πλημμυρίσει στο ύψος του Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων και μέχρι το επόμενο φανάρι.
Η αστυνομία είχε αποκλείσει τον δρόμο στο ύψος της Ελευθερίου Βενιζέλου, με τα οχήματα να εκτρέπονται στην ανωδομή.
Το πρωί, γύρω στις 6, η Ακτή Δυμαίων άνοιξε ξανά, ωστόσο η κυκλοφορία γίνεται μόνο σε μία λωρίδα, η οποία παραμένει πλημμυρισμένη, απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς. Οι αρχές προειδοποιούν για πιθανές καθυστερήσεις και καλούν τους οδηγούς να ακολουθούν τις εναλλακτικές διαδρομές.
Γιατί η Ακτή Δυμαίων γίνεται λίμνη;
Όπως εξηγεί στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, το φαινόμενο έχει συγκεκριμένα τεχνικά αίτια: «Το φαινόμενο των πλημμυρών, στην Ακτή Δυμαίων, κάθε φορά που βρέχει, οφείλεται σε αρκετούς λόγους, αλλά ο σημαντικότερος είναι ότι το επίπεδο του δρόμου είναι χαμηλότερο από αυτό της θάλασσας. Έτσι, τα νερά στους αγωγούς των όμβριων υδάτων, αντί να φεύγουν, μπαίνουν -δηλαδή έχουμε ανάστροφο φαινόμενο- σε κάποια σημεία».
