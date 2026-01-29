Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: «Κράτησε» νερά η Ακτή Δυμαίων- Κίνηση στο σημείο

φωτο fb Φιλόδημος

φωτο fb Φιλόδημος

Στο ύψος του νέου λιμανιού

Συσσώρευση υδάτων σημειώθηκε για μια ακόμα φορά στην Ακτή Δυμαίων στο ύψος του νέου λιμανιού της Πάτρας, μετά την εκδήλωση δυνατής βροχής.

Στο αημείο κλήθηκαν αστυνομία και πυροσβεστική.

Η κυκλοφορία στο σημείο γίνεται με δυσχέρεια και δημιουργήθηκε κυκλοφοριακός φόρτος.

φωτο fb Φιλόδημος

φωτο fb Φιλόδημος

φωτο fb Φιλόδημος

φωτο fb Φιλόδημος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ακτή Δυμαίων Πυροσβεστική

Ειδήσεις