Πάτρα: «Κράτησε» νερά η Ακτή Δυμαίων- Κίνηση στο σημείο

Συσσώρευση υδάτων σημειώθηκε για μια ακόμα φορά στην Ακτή Δυμαίων στο ύψος του νέου λιμανιού της Πάτρας, μετά την εκδήλωση δυνατής βροχής.

Στο αημείο κλήθηκαν αστυνομία και πυροσβεστική.

Η κυκλοφορία στο σημείο γίνεται με δυσχέρεια και δημιουργήθηκε κυκλοφοριακός φόρτος.