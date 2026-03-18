Το 3ο Τουρνουά Μπάσκετ ΚΔΑΠΑμεΑ του Δήμου Πατρέων

Στο Κλειστό Γήπεδο του Απόλλωνα Πατρών στην Περιβόλα, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Δευτέρα 16 Μαρτίου, το 3ο Τουρνουά Μπάσκετ που διοργανώθηκε από τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ Άμπετ Χασμάν του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, στο οποίο συμμετείχαν πέντε φορείς που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρία και ένα ΚΔΑΠ με παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

Με στόχο την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής παιδιών με και χωρίς αναπηρία, την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της συνεργασίας και της κατανόησης της διαφορετικότητας μέσα από τον αθλητισμό, αξιοποιώντας το μπάσκετ ως μέσο παιδαγωγικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης.

Το όφελος από την δράση για τα παιδιά με αναπηρία έγκειται στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτονομίας τους, στην ενεργό συμμετοχή τους σε μία κοινή αθλητική εμπειρία χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και στη βελτίωση των κοινωνικών και κινητικών τους δεξιοτήτων μέσα από τη συνεργασία και το παιχνίδι.



Το όφελος για τα παιδιά χωρίς αναπηρία αφορά την ανάπτυξη ενσυναίσθησης, κοινωνικής υπευθυνότητας και σεβασμού στη διαφορετικότητα. Μέσα από τη βιωματική συνύπαρξη, καλλιεργούν στάσεις αποδοχής, συνεργασίας και ισότητας, απομακρυνόμενα από στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Στο τουρνουά συμμετείχαν τα παιδιά των δύο ΚΔΑΠΑμεΑ «ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ» και «ΚΟΜΑΙΘΩ» του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, το Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», οι ΜΑΧΗΤΕΣ, ο Σύλλογος ΑμεΑ ΑΛΚΥΟΝΗ και το ΚΔΑΠ Αρκτικού Διαμερίσματος.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού, Θεόδωρος Τουλγαρίδης, που βράβευσε τις ομάδες που συμμετείχαν με αναμνηστικά κύπελλα και όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν με βεβαιώσεις συμμετοχής καθώς και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Πετρόπουλος Τάκης, που συνεχάρη τον ΚΟΔΗΠ και το προσωπικό των Δομών για την διοργάνωση της δράσης.

Επίσης την εκδήλωση χαιρέτησε η Μάρθα Χριστοπούλου, Πρόεδρος των «Μαχητών», η Καίτη-Μαρία Κατσιάνου, υπεύθυνη των δομών Σ.Υ.Δ. του συλλόγου ΑμεΑ «Αλκυόνη» και ο μάνατζερ του Απόλλωνα Κωνσταντίνος Ρακιτζής.

Την εκδήλωση υποστήριξαν με την παρουσία τους και τη φροντίδα των παρευρισκόμενων, οι Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας, ο Πρόεδρος του Απόλλωνα Πατρών, Γιάννης Χριστόπουλος, με την παροχή των εγκαταστάσεων του γηπέδου, η Αποστολία Γαβριήλ, προπονήτρια του Γυμναστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Άσκηση» που παρουσίασε χορευτικό πρόγραμμα και οι αθλητές της ανδρικής ομάδας του Απόλλωνα, Ηλίας Ανέστης, Δημήτρης Αθανασόπουλος και Νίκος Παύλος οι οποίοι είχαν ενεργή παρουσία στο Τουρνουά.

Την ευθύνη της εκδήλωσης είχε η Προϊσταμένη του Τμήματος ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑμεΑ, ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ του ΚΟΔΗΠ, Κατερίνα Νικολακοπούλου. Τον αγώνα οργάνωσαν και συντόνισαν οι γυμναστές των ΚΔΑΠΑμεΑ, Μακρυκώστας Γεώργιος, Ερατώ Μπερλέμη, Σταματίνα Αναγνωστάκου, Διονύσιος Βελλής και οι υπεύθυνες των ΚΔΑΠΑμεΑ Κατερίνα Μενάγια και Ελένη Μπούκλη.

***Τα ΚΔΑΠΑμεΑ ΚΟΜΑΙΘΩ & ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ του Δήμου Πατρέων υποστηρίζουν άτομα με πολλαπλές αναπηρίες. Εγγραφές γίνονται καθ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

