Διεθνής πρόκληση για τον Γιώργο Πλέα της Παναχαϊκής

Στο Μαυροβούνιο βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Πυγμαχίας της Ελλάδας, προκειμένου να συμμετάσχει στο Διεθνές Τουρνουά Budva Cup 2026, μία σημαντική διεθνή διοργάνωση που συγκεντρώνει αθλητές υψηλού επιπέδου από πολλές χώρες.

Οι Έλληνες πυγμάχοι θα ανέβουν στο ρινγκ στις 17 Μαρτίου, εκπροσωπώντας τη χώρα μας σε μια διοργάνωση με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον και υψηλό βαθμό ανταγωνισμού.

Την ελληνική αποστολή αποτελούν οι αθλητές:

Γιώργος Πλέας – 60 κιλά (με Ουκρανό αντίπαλο ο πρωταθλητής της Παναχαϊκής)

Κυρσανίδης Στέλιος – 65 κιλά

Κωστούρος Παναγιώτης – 65 κιλά

Μυλωνάς Ζαχαρίας – 70 κιλά

Ρόϊδος Παναγιώτης – 75 κιλά

Την αποστολή συνοδεύουν οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές Μικαελιάν Αρτούρ και Νίκος Πλέας, ενώ την ελληνική παρουσία στη διοργάνωση συμπληρώνει και ο διαιτητής Αναστάσιος Γουσίδης.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Budva Cup 2026 αποτελεί μία ακόμη σημαντική διεθνή παρουσία για την ελληνική πυγμαχία, στο πλαίσιο της συνεχούς αγωνιστικής δραστηριότητας και της ενίσχυσης της παρουσίας των Ελλήνων αθλητών στις μεγάλες διοργανώσεις.