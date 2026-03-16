Ολυμπιάδα: Αντιδράσεις για Λαδόπουλο και βοηθητικό Παμπελοποννησιακού

Γράφει ο παλιός πρωταθλητής και επικεφαλής του τμήματος στίβου της Ολυμπιάδας, ιατρός στη ΜΕΘ Τάκης Γεωργακόπουλος:

"Διακριση-Βραβευση Ολυμπιαδας αλλα και σιωπη ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου και ΣΕΓΑΣ, για το ταρταν στιβου.

ΗΟλυμπιάδα και το τμημα στιβου της, βραβευτηκαν στην εκδηλωση του ΣΕΓΑΣ και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, για τις διακρισεις των αθλητων και αθλητριων μας, στην εκδηλωση που εγινε στον Πυργο παρουσια και της Προεδρου ΣΕΓΑΣ, Σοφιας Σακοραφα και του Προεδρου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ, Δημητρη Πεγλεριδη.

Καλες κ χρησιμες οι βραβευσεις των αθλητων και των συλλογων αλλα, θα περιμενε καθενας να ακουσει και καποια αναφορα ή/και διαμαρτυρια για την Υποχρηματοδοτηση της Πατρας απο την Κυβερνηση, για το ταρταν των σταδιων, αφου μενουν εκτος αντικαταστασης, το γηπεδο στιβου του ΣΕΓΑΣ στου Λαδοπουλου και το βοηθητικο του Παμπελοποννησιακου!

Αυτα τα γηπεδα δεν χρειαζονται νεο ταρταν; ή μηπως οι διοικουντες τον ΣΕΓΑΣ, τοπικα και πανελλαδικα, δεν θελουν να..."χαλασουν καρδιες";;

Νομιζω πως τα σωματεια στιβου πρεπει να διαρτυρηθουν απο μονα τους...η Πατρα και τα σταδια της δεν μπορει να ειναι..."αποπαιδι" του Βόλου...το Παμπελοποννησιακο, μαλιστα, διαθετει και 9 διαδρομους, μοναδικο στα Βαλκανια κι απο τα 2-3 που υπαρχουν στην Ευρωπη!!!

Α, ξεχασα...η κυβερνηση χρωσταει και κατι εκατομμυρια στον Δημο, βασει της συμβασης Φουρα, για την συντηρηση και λειτουργια του Παμπελοποννησιακου σταδιου...μην το ξεχναμε αυτο!".