Ράγισαν καρδιές στην Τούμπα για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ- Με δάκρυα, καπνογόνα και συνθήματα το συγκλονιστικό «αντίο»

Οι επτά σοροί έφτασαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία με C-130 από την Τιμισοάρα

Με συνθήματα και καπνογόνα, δημιουργώντας κλίμα αντίστοιχο εκείνου που επικρατεί στα παιχνίδια της αγαπημένης τους ομάδας είπαν «αντίο» στους επτά νέους ανθρώπους που χάθηκαν στο δυστύχημα στη Ρουμανία, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ομως αυτή τη φορά ξεχείλιζε η συγκίνηση και το «γιατί» συνέβη αυτή τη αδιανόητη τραγωδία. Νωρίτερα, με τα μηχανάκια τους, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν συνοδεύσει στο γήπεδο τις σορούς των θυμάτων. Το τελευταίο «αντίο» θα πουν αύριο Παρασκευή και το Σάββατο (31/1) συγγενείς και φίλοι στους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο τροχαίο στη Ρουμανία. Σύμφωνα με το voria.gr, οι κηδείες θα τελεστούν σε Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και Αρωνά Πιερίας. Το C-130 που μετέφερε τις σορούς των επτά νέων, απογειώθηκε από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας λίγο μετά τις 16.30 την Πέμπτη και προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 18.00. Λίγο πριν από την αναχώρηση του αεροσκάφους, τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε καθένα από τα επτά φέρετρα.

Στο «Μακεδονία» υποδέχτηκαν το C-130 οπαδοί του ΠΑΟΚ όπου στη συνέχεια ακολούθησε μηχανοκίνητη πομπή μέχρι το γήπεδο της Τούμπας με συνθήματα και καπνογόνα. Με το που έφτασε η πομπή στο γήπεδο συγκινημένο το πλήθος φώναξε, μεταξύ άλλων, «αθάνατοι» και «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Βίντεο από την πομπή με τις σορούς των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ προς την Τούμπα:

Σε σταθερή κατάσταση στο «Παπαγεωργίου» οι δύο τραυματίες

Την ίδια ώρα, σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης δύο από τους τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου. Οι τραυματίες ηλικίας 20 και 28 ετών υποβάλλονται σε εξετάσεις. Τραύμα στο κεφάλι φέρει ο 20χρονος Κωνσταντίνος, ο οποίος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική. Ελαφρύτερα τραυματισμένος είναι ο 28χρονος Μάριος ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να πάρει εξιτήριο για να βρεθεί στις κηδείες των οπαδών της αγαπημένης του ομάδας. Οι γιατροί ωστόσο δεν του το επέτρεψαν και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στη Χειρουργική κλινική. Οι δύο νέοι ταξίδεψαν το πρωί από τη Ρουμανία με το ειδικό αεροσκάφος του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Αντίθετα στη Ρουμανία παρέμεινε ο τρίτος τραυματίας οπαδός του Δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος μετά τον εντοπισμό του οιδήματος στον αυχένα το βράδυ της Τετάρτης, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και δεν μπορεί ακόμα να ταξιδέψει με αεροπλάνο. Πρώτος από το νοσοκομείο Τιμισοάρα βγήκε ο 20χρονος Κωνσταντίνος, ο οποίος με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης όπου και τον παρέλαβε το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει πίσω στην Ελλάδα.