Χούλιγκανς ασέβησαν σε παιδικό πόλο και εκκένωσαν δημοσιογραφικά θεωρεία

Αδιανόητο επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (15/3) στο κολυμβητήριο της Νεάπολης Θεσσαλονίκης, με κρανοφόρους να εισβάλλουν σε αυτό και να προκαλούν τη διακοπή του αγώνα Πόλο Κ14 του Άρη απέναντι στον ΟΦΘ.

Ένα άσχημο συμβάν, με τη βία να είναι πρωταγωνιστής έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής (15/3) στο κολυμβητήριο της Νεάπολης, όπου διεξάγεται η Β΄ Φάση του Κυπέλλου Πόλο Ανάπτυξης Μίνι Παίδων Κ14, στη διάρκεια του αγώνα Άρης – ΟΦΘ.

Όπως ενημέρωσε ο Ερασιτέχνης Άρης, άτομα που φορούσαν κράνη εισέβαλαν στο κολυμβητήριο και απαίτησαν από τους προπονητές, τους εφόρους και τους γονείς των παιδιών να βγάλουν τα διακριτικά του Άρη.

Μάλιστα, ο αλυτάρχης του αγώνα αγώνα ζήτησε από τα παιδιά να βγάλουν τα σκουφάκια τους και να φορέσουν τα σκουφάκια της αντίπαλης ομάδας, πράγματα που δεν τελικά δεν έγινε. Τελικά χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία για να λήξει το λυπηρό συμβάν και να εκτονωθεί η κατάσταση.

ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ

Σε οκτώ συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό της Κυριακής (15/3) στα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου της Τούμπας, όταν ομάδα ατόμων κινήθηκε με απειλητικές διαθέσεις σε δημοσιογράφους που κάλυπταν τον ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Λεβαδειακό, για την 25η αγωνιστική του πρωαθλήματος.

Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και παράβαση του αθλητικού νόμου. Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Υπενθυμίζεται πως, οπαδοί του ΠΑΟΚ εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά της Τούμπας και απαίτησαν από τους δημοσιογράφους που ήταν εκεί για την αναμέτρηση του Δικεφάλου με τον Λεβαδειακό να αποχωρήσουν, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών.

ΠΣΑΤ

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου για την εισβολή οπαδών στα δημοσιογραφικά της Τούμπας στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, απαιτώντας πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΤ:

“Με αφορμή την εισβολή οπαδών στα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου της Τούμπας και τον εξαναγκασμό των παρευρισκόμενων συναδέλφων να παρακολουθήσουν το πρώτο ημίχρονο του αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός τηλεοπτικά στην αίθουσα Τύπου, σημειώνουμε τα εξής:

Η διοίκηση του ΠΣΑΤ από τη στιγμή που πληροφορήθηκε τα γεγονότα, έκανε άμεσα όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη και να μπορέσουν οι συνάδελφοι να ασκήσουν το δημοσιογραφικό τους λειτούργημα.



Πριν αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός, οι εκπρόσωποι του Τύπου επέστρεψαν στις θέσεις τους, έχοντας λάβει όλες τις εγγυήσεις από τον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης και από τους υπεύθυνους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ασφαλή και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ δεν καταδικάζει απλώς, αλλά απαιτεί την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας, βάσει των στοιχείων που έχουν στα χέρια τους όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Κάθε ενέργεια εκφοβισμού, απειλής, παρενόχλησης ή εξαναγκασμού των δημοσιογράφων σε αποχώρηση από τον χώρο εργασίας τους συνιστά ευθεία προσβολή της ελευθερίας του Τύπου, της δημοσιογραφικής λειτουργίας και της ίδιας της ομαλής διεξαγωγής μιας αθλητικής διοργάνωσης.

Οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να εργάζονται υπό καθεστώς φόβου και ανασφάλειας. Η απρόσκοπτη εργασία στους αγωνιστικούς χώρους αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την ενημέρωση της Κοινής Γνώμης και τον απόλυτο σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, που οφείλουν να διέπουν τον αθλητισμό.

Η διοίκηση του ΠΣΑΤ εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή της στους συναδέλφους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Απαιτεί τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα.

Η προστασία των δημοσιογράφων στους αθλητικούς χώρους δεν είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης. Είναι θεσμική υποχρέωση όλων”.