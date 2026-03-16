Patras Half Marathon 2026 - Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε!

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι εγγραφές για τον Patras Half Marathon, καθώς απομένει μόλις μία εβδομάδα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας συμμετοχής.

Το ενδιαφέρον των δρομέων είναι ιδιαίτερα αυξημένο, με τον παιδικό αγώνα να έχει ήδη συμπληρώσει τις διαθέσιμες θέσεις.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα εγγραφών για τον 4ο Patras Half Marathon και η στιγμή του αγώνα πλησιάζει.

Ο Παιδικός Αγώνας έχει ήδη κλείσει, μετά το μεγάλο ενδιαφέρον που σημειώθηκε.

Διάλεξε τη διαδρομή σου και έλα να τρέξουμε μαζί στην Πάτρα!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα και τις εγγραφές, επισκεφθείτε:

patrashalfmarathon.gr"