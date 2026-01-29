Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα οι σοροί των επτά φίλων - Τρισάγιο στη μνήμη τους

Περίπου στις 18:45 αναμένεται να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ ενώ εκτιμάται ότι γύρω στις 19:30 θα είναι στην Τούμπα

Προηγήθηκε τρισάγιο στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ρίγη συγκίνησης στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα της Ρουμανίας, με το C-130 να ετοιμάζεται παραλάβει τις σορούς των επτά αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ , προκειμένου να τους μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κηδείες των επτά οπαδών θα λάβουν χώρα την Παρασκευή και το Σάββατο

Για τον τρίτο τραυματία, οι θεράποντες ιατροί στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα έκριναν, κατόπιν νεότερης εκτίμησης, ότι απαιτείται άμεση χειρουργική επέμβαση και, για λόγους ασφαλείας, δεν κατέστη δυνατή σήμερα η αεροδιακομιδή του. Το ΕΚΑΒ παραμένει σε ετοιμότητα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή του, μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» έφτασαν το μεσημέρι με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, οι δύο φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ηλικίας 20 και 28 ετών, οι οποίοι διακομίστηκαν αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη από το Νοσοκομείο «Pius Brinzeu» της Τιμισοάρα, στη Ρουμανία, μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με 7 νεκρούς.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ ολοκλήρωσε σήμερα, 29 Ιανουαρίου 2026, την αεροδιακομιδή – επαναπατρισμό δύο εκ των τριών Ελλήνων τραυματιών, φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο «Pius Brinzeu» στην Τιμισοάρα, μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, που από την πρώτη στιγμή του συμβάντος ήταν σε στενή συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας και την Ελληνική Πρεσβεία στη χώρα, ενώ παράλληλα το Συντονιστικό Κέντρο Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ βρισκόταν σε διαρκή επαφή με το νοσηλευτικό ίδρυμα στην Τιμισοάρα, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και τον ασφαλή επαναπατρισμό των τραυματιών.

Νωρίτερα σήμερα, στις 08:40 π.μ., το αεροσκάφος Beechcraft King Air των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ απογειώθηκε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας με προορισμό την Τιμισοάρα, με συνοδεία ιπτάμενου ιατρού και διασωστών του ΕΚΑΒ. Μετά την άφιξη στην Τιμισοάρα, σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, πραγματοποιήθηκε η παραλαβή των δύο τραυματιών και στη συνέχεια το αεροσκάφος αναχώρησε για την Ελλάδα και προσγειώθηκε στις 13:10 μ.μ. στο Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». Στο αεροδρόμιο ανέμεναν δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», για την περαιτέρω ιατρική εκτίμηση της κατάστασής τους.

Για τον τρίτο τραυματία, οι θεράποντες ιατροί στο Νοσοκομείο στην Τιμισοάρα έκριναν, κατόπιν νεότερης εκτίμησης, ότι απαιτείται άμεση χειρουργική επέμβαση και ως εκ τούτου δεν κατέστη εφικτή σήμερα η αεροδιακομιδή του για λόγους ασφαλείας.

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε ετοιμότητα, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης για την αεροδιακομιδή και του τρίτου τραυματία, μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του ΕΚΑΒ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος και εύχονται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Με ομόφωνη απόφαση των συνδέσμων του ΠΑΟΚ, θα πραγματοποιηθεί υποδοχή στις επτά σορούς στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία μέχρι την Τούμπα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των συνδέσμων φίλων ΠΑΟΚ:

«Μην μπορώντας να πιστέψουμε ακόμα στο τραγικό δυστύχημα με την απώλεια των συνοπαδών μας και προσπαθώντας να μαζέψουμε τα κομμάτια μας ανακοινώνουμε σε όλο το οπαδικό και φίλαθλο κίνημα του ΠΑΟΚ καθώς επίσης και όλο τον απλό κόσμο ότι αύριο το απόγευμα (σ.σ. σήμερα το απόγευμα) αναμένουμε τον επαναπατρισμό των 7 αδερφών μας με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας. Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις (θα ανακοινωθεί το πρωί) αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σωρούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας. Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρα 4 στις (θα ανακοινωθεί το πρωί) ώστε να τους υποδεχθούμε για τελευταία φορά . Καλό παράδεισο και στον όγδοο φίλο της ομάδας που έχασε τη ζωή του μαθαίνοντας τα τραγικά νέα. ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ».

Την Κυριακή η Τούμπα αποχαιρετάει τα παιδιά της

Ο κόσμος της ομάδας, η ΠΑΕ και σύσσωμη η μεγάλη οικογένεια του Δικεφάλου θα τιμήσουν τη μνήμη των επτά «αετόπουλων» στον κυριακάτικο (1/2) εντός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Το παιχνίδι θα είναι αφιερωμένο στη μνήμη αυτών των παιδιών, που έχασαν τη ζωή τους ταξιδεύοντας για τον ΠΑΟΚ. Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ορίστηκε γενική είσοδος 5 ευρώ, ενώ θα γίνουν συντονισμένες ενέργειες των οργανωμένων συνδέσμων και της διοίκησης της ομάδας, ώστε ηΤούμπα να τιμήσει όπως πρέπει τα δικά της παιδιά...