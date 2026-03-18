Μέση Ανατολή: Στα ύψη οι τιμές των λιπασμάτων λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

«Δίχτυ προστασίας» για να αποφευχθούν οι υπέρμετρες ανατιμήσεις στα αγροτικά προϊόντα σχεδιάζει να απλώσει η κυβέρνηση.

Οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές των λιπασμάτων επηρεάζουν το κόστος παραγωγής, με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να προαναγγέλλει μέτρα για τη συγκράτησή του, εξετάζοντας είτε την επιβολή πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, είτε την οικονομική ενίσχυση των αγροτών.

«Η κυβέρνηση είναι εδώ προκειμένου να πάρει κάποιες αποφάσεις εντός των επόμενων ημερών», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο οποίος ερωτηθείς για το αν θα μπει πλαφόν στις τιμές των λιπασμάτων απάντησε: «Μία λύση θα μπορούσε να είναι αυτή, αλλά είναι θέματα και ζητήματα τα οποία θα εξεταστούν, όπως επίσης και αν υπάρχει η δυνατότητα μιας γενικότερης στήριξης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».

Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει διαταράξει την εφοδιαστική αλυσίδα, με τη χρηματιστηριακή τιμή της ουρίας, που αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα λιπάσματα, να ανεβαίνει από τα 465,5$ ο τόνος στις 27 Φεβρουαρίου στα 599,5 δολάρια, σύμφωνα με το ERTNews.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου θέτουν και θέμα επάρκειας λιπασμάτων στην αγορά, τονίζοντας ότι ενδεχόμενες ελλείψεις θα μειώσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών και κατ’ επέκταση και τις παραγόμενες ποσότητες αγροτικών προϊόντων.