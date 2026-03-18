Meteo: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία - Βροχές έως την Παρασκευή (χάρτες)

Πάνω από 20mm βροχής στα Κουφονήσια, άλλες 7 περιοχές στο επίκεντρο

Βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας σημειώθηκαν έως το μεσημέρι της Τετάρτης, σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καταιγίδες ξέσπασαν στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ χιόνια έπεσαν σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Στερεάς και της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του meteo, μέχρι το βράδυ αναμένονται βροχές κυρίως στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στο Ιόνιο, στο Κεντρικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα, προβλέπονται χιονοπτώσεις στα ορεινά των προαναφερθέντων ηπειρωτικών και καταιγίδες κυρίως στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Την Πέμπτη 19 Μαρτίου βροχές αναμένονται κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ πιθανότητα καταιγίδων υπάρχει κυρίως για το Νότιο Ιόνιο και τα δυτικά της Πελοποννήσου. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά των προαναφερθέντων ηπειρωτικών. Την Παρασκευή 20 Μαρτίου αντίστοιχα φαινόμενα αναμένεται να επικρατήσουν κυρίως στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στα ανατολικά της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, σταδιακά όμως θα παρουσιάσουν εξασθένηση.