Άγρια κόντρα Λυμπερόπουλου και Κυρανάκη στη Βουλή: «Δολοφονείς τη δημοκρατία των ταξιτζήδων» - «Απαράδεκτος»

Ένταση σημειώθηκε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με θέμα το σχέδιο νόμου του μεταξύ του υπουργείου Μεταφορών.

«Πρωταγωνιστές» του επεισοδίου ήταν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και ο πρόεδρος του συνδικάτου οδηγών ταξί Αττικής, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Κατά την παρέμβαση του στη συνεδρίαση, ο κ. Λυμπερόπουλος κατηγόρησε τον αναπληρωτή υπουργό για «χουντικές» πρακτικές σε βάρος των οδηγών ταξί, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του κ. Κυρανάκη, αλλά και της προεδρεύουσας, Φωτεινής Αραμπατζή.

Η ένταση που επικράτησε κατά τη συνεδρίαση αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στον διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων:

Λυμπερόπουλος: Οργανώνετε να μιλήσει στην επιτροπή (σ.σ. η Πανελλήνια Ομοσπονδία αυτοκινητιστών ταξί) για να πάρει μετά συγχαρητήρια ο κύριος Κυρανάκης. Είναι ο νεότερος πολιτικός που εφαρμόζει χουντικές απόψεις εις βάρος του κλάδου.

Κυρανάκης: Απαράδεκτος!

Λυμπερόπουλος: Κάντε μου μήνυση! Εγώ έχω ζήσει Χούντα!

Αραμπατζή: Διαγράφονται από τα πρακτικά!

Λυμπερόπουλος: Διαγράψτε τα όλα! Στον κόσμο τα λέω!

Καραγεωργοπούλου (ανεξάρτητη βουλεύτρια): Αυτό είναι λογοκρισία!

Αραμπατζή: Μιλάτε εσείς για λογοκρισία; Εάν και δεν είστε μέλος της επιτροπής, σας δίνεται πάντοτε ο λόγος. Σας αρέσουν οι εκφράσεις, περί χουντικών μέσα στη Βουλή;

Λυμπερόπουλος: Δεν ήρθα να προσευχηθώ! Ήρθα να υπερασπίσω τη ζωή 30.000 ανθρώπων. Μην με αγριεύετε εμένα! Εκπροσωπώ την κοινωνία. Θα πω ό,τι θέλω, έχουμε Δημοκρατία.

Αραμπατζή: Έχουμε Δημοκρατία, δε γίνεται να ακούγονται αυτές οι εκφράσεις…

Λυμπερόπουλος: Θα πω ο,τι θέλω! Είμαι 40 χρόνια σε αυτές τις επιτροπές και πρώτη φορά μου έχουν κάνει λογοκρισία.

Αραμπατζή: Είμαι υποχρεωμένη να διαφυλάξω το κύρος της επιτροπής.

Λυμπερόπουλος: Με τέτοιο νομοσχέδιο το διαφυλάσσετε; Με το «αποφασίζω και διατάζω» και με το «εάν δεν σας αρέσει, αλλάξτε επάγγελμα» το προστατεύετε;

Αραμπατζή: Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου!

Λυμπερόπουλος: Δεν την κάνετε καλά τη δουλειά σας.

« Η Uber σου έφτιαξε το νομοσχέδιο»



Ο κ. Λυμπερόπουλος, στη συνέχεια, χαρακτήρισε «ψεύτη» τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τον οποίο, μάλιστα, είπε ότι τον απείλησε «σε προσωπικό επίπεδο». Σύμφωνα με τον πρόεδρο των οδηγών ταξί, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον αναπληρωτή υπουργό στο γραφείο του τελευταίου, ο κ. Κυρανάκης του είπε ότι, «θα δεις τι θα πάθεις».

Ο συνδικαλιστής οδηγός στη συνέχεια είπε απευθυνόμενος στον Κυρανάκη πως, «έκανες ατόπημα! Δολοφόνησες τη Δημοκρατία των ταξιτζήδων! Χαμογέλα.. Σαν τον Νέρωνα! Θα περάσετε από τα κορμιά μας. Αυτό δεν είστε εκσυγχρονισμός, είναι οπισθοδρόμηση. Μας καταστρέφετε. Η Uber σου έφτιαξε το νομοσχέδιο».