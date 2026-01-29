Άγιος έρωτας: Ο πατήρ Νικόλαος ομολογεί ανοιχτά στην Χλόη τον έρωτά του

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα.

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 21:00

Επεισόδιο 58ο: Στο Μαύρο Λιθάρι, ο Γεράσιμος συγκρούεται με τον Θόδωρο και αποφασίζει να πάει στη Στέρνα και να φέρει πίσω τη Δώρα. Η Αναστασία θυμώνει με τον Χάρη που της κράτησε κρυφό το ότι μετά την πτώση της από το σπρώξιμο της Σοφίας δεν μπορεί να κάνει παιδί. Ο Πέτρος και ο Στέφανος συστήνουν τον Ιταλό μπράβο στον Κυριάκο, ως τον προμηθευτή αρωμάτων την Ειρήνης, ενώ ο Πέτρος ξεπερνά κάθε όριο ζηλοτυπίας απέναντι στον πατέρα Νικόλαο, ο οποίος γνωρίζοντας για τις παρανομίες του, τον ξεμπροστιάζει ηθικά.

Ο Παύλος και η Δέσποινα δειπνούν μόνοι τους στο ξενοδοχείο, σε μια επικίνδυνη, «ευγενική» αναμέτρηση δύναμης. Την ίδια ώρα, η Χλόη πηγαίνει στο σπίτι του πατέρα Νικόλαου, εκείνος της ομολογεί ανοιχτά τον έρωτά του, κι οι δυο τους φιλιούνται παθιασμένα, ενώ όλα γύρω τους μοιάζουν έτοιμα να εκραγούν.