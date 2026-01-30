Πέθανε η Κάθριν Ο' Χάρα, η «μητέρα» του Κέβιν ΜακΚάλιστερ από το «Μόνος στο Σπίτι»

Η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν ΜακΚάλιστερ από το «Μόνος στο Σπίτι», έφυγε από τη ζωή στα 71 της χρόνια την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή από το TMZ, με τα αίτια του θανάτου της να παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Η ηθοποιός είχε ενσαρκώσει τη μητέρα του Μακόλεϊ Κάλκιν στις δύο πρώτες ταινίες «Μόνος στο Σπίτι», ενώ είχε εμφανιστεί ως Μόιρα Ρόουζ σε 80 επεισόδια της σειράς «Schitt’s Creek».

Μεταξύ άλλων αξιοσημείωτων κινηματογραφικών συμμετοχών της περιλαμβάνονται τα «Best in Show» (2000) και «A Mighty Wind» (2003), καθώς και το «Beetlejuice Beetlejuice» και το πρωτότυπο «Beetlejuice».