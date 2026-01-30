Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Έχω ένα πρόβλημα που επηρέασε την κινητικότητά μου

Ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο επηρέασε την κινητικότητά της για μεγάλο διάστημα και συνεχίζει να την απασχολεί μέχρι σήμερα, αποκάλυψε ότι αντιμετώπισε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε η ηθοποιός στην κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, μίλησε για ένα ζήτημα υγείας, το οποίο επηρέασε την κινητικότητά της, την έκανε ωστόσο να αντιληφθεί πως τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή.

Πιο αναλυτικά, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους δέχτηκε ερώτηση σχετικά το εάν κάποιο ζήτημα υγείας είχε επηρεάσει ποτέ τις αισθήσεις της, και τότε εκείνη απάντησε: «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα. Ακόμα υπάρχει, απλά το καταπολεμώ όσο γίνεται. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι όταν κάτι έχεις δεδομένο, όταν αρχίζεις να το χάνεις, πόσο σημαντική είναι η υγεία μας και ό,τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του και πάνω του σαν οργανισμός, να το προστατεύουμε και να μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο υγιείς γίνεται. Είχα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα να κινηθώ, τέλος πάντων. Θα το πω έτσι γενικά».