MasterChef: Τα δάκρυα της Φιλιώς και ο παίκτης που αποχώρησε

Συγκινήσεις, αλλά και ανατροπές ήταν μερικά από όσα προβλήθηκαν στο νέο επεισόδιο του «Masterchef 10» με τη Φιλιώ να δακρύζει με τις ανακοινώσεις των κριτών, και έναν παίκτη να μην εξασφαλίζει τη λευκή ποδιά.

Ο Μάριος, η Φιλιώ και ο Μίμης στάθηκαν μπροστά στους Λεωνίδα Κουτσόπουλο, Σωτήρη Κοντιζά και Πάνο Ιωαννίδη γνωρίζοντας πως η κρίση τους θα επηρέαζε την πορεία τους στο παιχνίδι. Από την αρχή, οι κριτές ξεκαθάρισαν ότι σε αυτό το στάδιο δεν αρκούσε απλώς μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Οι λεπτομέρειες καθορίζουν το αποτέλεσμα και κάθε πιάτο αξιολογείται σε σχέση με τα υπόλοιπα. Οι τρεις παρουσιάσεις δεν έφτασαν στο επίπεδο που θα αναμενόταν σε εκείνη τη φάση, γεγονός που δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τη λήψη της απόφασης.

Η πρώτη λευκή ποδιά της τριάδας δόθηκε στον Μάριο και η δεύτερη ανήκε στη Φιλιώ. Η παίκτρια εξασφάλισε έτσι τη θέση της στο σπίτι του MasterChef 10. «Είπαμε στην αρχή της ημέρας ότι θα έχουμε μία αποχώρηση, και γι' αυτόν τον λόγο, Φιλιώ βγάζεις τη μαύρη ποδιά και φοράς τη λευκή» είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς και η παίκτρια πρόσθεσε συγκινημένη: «Σοκ, το δεν περίμενα να ακούσω το όνομά μου, θέλω να δώσω ένα μήνυμα ότι δεν τα παρατάμε, προσπαθούμε και ότι το θέμα είναι να παλεύεις, να προσπαθείς». Από τη μεριά του ο κριτής της επεσήμανε: «Φιλιώ, πρέπει να αρχίσεις να μαγειρεύεις όπως στις οντισιόν για να μπορέσεις να συνεχίσεις».