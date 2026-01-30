Σάκης Αρναούτογλου: Το δημόσιο μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του

Δύσκολες είναι οι στιγμές περνά η οικογένεια Αρναούτογλου, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Σάκη και του Γρηγόρη.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, ενώ αναφέρθηκε στη μητέρα του και με λόγια καρδιάς μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή.

Λίγο αργότερα, ο αδελφός του, Σάκης, ευχαρίστησε μέσω Facebook όλους όσοι έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης και γνωστοποίησε την επιθυμία της οικογένειας: αντί για στεφάνια, όποιος θέλει μπορεί να προσφέρει οικονομική ενίσχυση στο «Σπίτι της Άρσις».

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου

«Θέλω να πω ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε όλες και σε όλους για τα μηνύματα, τις ευχές και τη συμπαράσταση για την απώλεια της μητέρας μου. Με συγκίνησαν βαθιά. Όσοι συγγενείς φίλοι και γνωστοί σκέφτονται να τιμήσουν τη μνήμη της με κάποιον τρόπο, αν το επιθυμούν, αντί για στεφάνι μπορούν να στηρίξουν το «Σπίτι της Άρσις». Λογαριασμός δωρεών Eurobank: GR73 0260 2060 0001 6020 1398 633..Σας ευχαριστώ από καρδιάς» έγραψε ο Σάκης Αρναούτογλου.