Αργεί το εξιτήριο για τη Σία Κοσιώνη- «Για να επανέλθει τελείως θα χρειαστούν μήνες»

Νεότερα για την κατάσταση της υγείας της Σίας Κοσιώνη έδωσε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Πρωινό».

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΙ που προσεβλήθη από πνευμονιόκοκκο, νοσηλεύεται για 9η μέρα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Η περιπέτεια της υγείας της ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη, όταν αντιμετώπισε μία σοβαρή επιπλοκή της γρίπης, και εμφάνισε πνευμονία.

Χρειάστηκε να εισαχθεί σχεδόν αμέσως στη ΜΕΘ, όχι διασωληνωμένη, αλλά για πιο στενή ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης της υγείας της. Πλέον νοσηλεύεται σε συμβατικό θάλαμο πνευμονολογικής κλινικής, μετά από την ολιγοήμερη νοσηλεία της στη ΜΕΘ. Η παρουσιάστρια ανταποκρίθηκε πλήρως στη θεραπεία που υποβλήθηκε και έτσι κρίθηκε ότι μπορεί να εξέλθει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και να συνεχίσει η νοσηλεία της σε κανονικό θάλαμο.

Αργεί το εξιτήριο για τη Σία Κοσιώνη

Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα η Σία Κοσιώνη δεν αναμένεται να πάρει άμεσα εξιτήριο. «Η Σία Κοσιώνη είναι για 9η μέρα στο νοσοκομείο, δεν ξέρω ποια είναι ακριβώς η κατάσταση της υγείας της κοπέλας. Για να επανέλθει η Σία 100% θα πάρει πολλούς μήνες μήνες. Εγώ ξέρω, έκανα δύο μήνες να συνέλθω, περπάταγα δέκα βήματα, ανέβαινα σκαλιά και ήταν σαν να ανεβαίνω στα Ιμαλαΐα.

Είναι μεγάλη ιστορία να μη δουλεύουν τα πνευμόνια, θέλει χρόνο και θέλει γυμναστική στα πνευμόνια για επανέλθει η κοπέλα. Δεν πρόκειται να τη δούμε την άλλη Δευτέρα στο δελτίο ειδήσεων, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Δεν ξέρω τι βλάβη έχει πάθει, η δικιά μου μού έχει αφήσει μια ατελεκτασία, το κάτω κομμάτι του αριστερού μου πνεύμονα δεν δουλεύει, πάγωσε που λέμε, περίπου 5% δεν δουλεύει», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Είναι άγνωστο το πότε θα βγει. Μην περιμένετε να βγει τις επόμενες τρεις μέρες», συμπλήρωσε ο Τάσος Τεργιάκης.