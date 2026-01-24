Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με πνευμονία

Οι πληροφορίες λένε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της
Σοβαρά προβλήματα υγείας αντιμετωπίζει η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, η οποία προσβλήθηκε από πνευμονιόκοκκο και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κοσιώνη ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να παραστεί στην εργασία της στον ΣΚΑΪ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων την Πέμπτη (22/1/26).
Η παρουσιάστρια μεταφέρθηκε σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, όπου οι γιατροί, μετά από εξετάσεις, διαπίστωσαν ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και αμέσως, της έκαναν εισαγωγή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοσιογράφος είναι ακόμα στην εντατική, ωστόσο οι πληροφορίες λένε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της.
