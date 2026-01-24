J2US: Εκτός κριτικής επιτροπής η Δέσποινα Βανδή - Η αποκάλυψη του Νίκου Κοκλώνη

Ο Νίκος Κοκλώνης επιβεβαίωσε ότι η Δέσποινα Βανδή δεν θα συμμετάσχει στην επερχόμενη σεζόν του J2US, ανακοινώνοντας παράλληλα τα σχέδια για τους κριτές του σόου.

Η επαγγελματική δυσκολία

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο παρουσιαστής ανέφερε: «Επιστρέφουμε με το J2US. Οι κριτές θα είναι οι ίδιοι, μπορώ να το ανακοινώσω. Θα ήθελα ως κριτές την Άννα Βίσση και τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν θα είναι η Δέσποινα Βανδή. Θα δούμε έκπληξη εκεί. Την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς η Δέσποινα τραγουδάει και σε αυτό το Just και επειδή θα είμαστε στον αέρα από τις 8 έως τις 2 το πρωί, όπως πάντα, η Δέσποινα πρέπει να φεύγει στις 11».

Ο Νίκος Κοκλώνης συμπλήρωσε ότι η απόφαση πάρθηκε την τελευταία στιγμή, λόγω των προγραμματισμένων υποχρεώσεων της τραγουδίστριας: «Οκτώ με έντεκα χωρίς κριτή μετά είναι πρόβλημα. Ξέρετε, είχανε φτιάξει τα προγράμματά τους. Εγώ θα ήθελα και τη Δέσποινα στο J2US, αλλά δυστυχώς, έτσι όπως είναι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, θα πηγαίνουμε μετά να διασκεδάζουμε εκεί».

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Ιανουαρίου ο Νίκος Κοκλώνης είχε διευκρινίσει σχετικά με τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή: «Είναι δυνατόν να έχω ρήξη με τη Δέσποινα; Στις οικογένειες συμβαίνουν όλα. Έχουμε περάσει πάρα πολλά. Οι εποχές, εξάλλου, που ήμασταν με τη Δέσποινα από πριν μέχρι τώρα σε διάφορες καταστάσεις…».