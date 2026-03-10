«Porto Leone» - Μαριάννα Πολυχρονίδη: «Μπορεί να έρθει ο Ηλίας προς τη Ρίτα»

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη, η Ρίτα του «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», της σειράς του Alpha που έχει αγαπηθεί από τους τηλεθεατές, ήταν προσκεκλημένη της Κατερίνας Καινούργιου και της «Super Κατερίνα».

Η ηθοποιός μίλησε για το πώς θα εξελιχθεί ο ρόλος της, για τη σχέση της Ρίτας με τον Ηλία Καπετανάκο από δω κι στο εξής αλλά και για το τι θα γίνει με την κόρη που έχουν αποκτήσει. Τέλος, αποκάλυψε ότι διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της, όντας 6 μηνών έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Η Ρίτα Ζαφείρη είναι το πρώτο όνομα στο καμπαρέ Πόρτο Λεόνε, είναι η τραγουδίστρια του καμπαρέ με μια φωνή αηδονιού, όπως παραδέχονται οι φίλοι αλλά και οι εχθροί της. Όπως έχει αποδειχθεί στην πορεία της σειράς, δεν είναι τόσο σκληρή όσο θέλει να δείχνει. Πολλές φορές αποδεικνύεται ευάλωτη, με μία ευαισθησία που κανείς δεν θα φανταζόταν… Κι αυτό που πλέον είναι φανερό είναι η βαθιά της αγάπη για τον Ηλία Καπετανάκο: δεν είναι η στερεοτυπική «ερωμένη» του αφεντικού που έχει σχέση μαζί του από υπολογισμό και υστεροβουλία. Η καρδιά της Ρίτας είναι μεγάλη, δοτική κι ανιδιοτελής προς αυτούς που πραγματικά κι αμετάκλητα αγαπά.

Αυτό τα αποδεικνύει και η στάση της, όταν δεν αποκάλυψε στον Καπετανάκο ότι έχει παιδί μαζί του. «Την είχε απειλήσει στις αρχές της σχέσης τους, όταν η Ρίτα μόλις είχε πιάσει δουλειά στο Πόρτο Λεόνε, πριν από 17 χρόνια, της είχε πει τότε ο Ηλίας “δεν πιστεύω να μείνεις έγκυος. Ξέχασέ το…”. Η Ρίτα τότε ήταν μικρή. Τρόμαξε. Δεν ήταν αυτή που είναι τώρα. Αυτό που βλέπουμε τώρα, η σκληράδα αυτή χτίστηκε μέσα στα χρόνια» εξηγεί η Μαριάννα Πολυχρονίδη. Την Ηλιάνα, «το παιδί τους, στην αρχή το άφησε σε ένα ορφανοτροφείο. Αργότερα την Ηλιάνα υιοθέτησε μια οικογένεια. Αλλά ξέρει ότι η μητέρα της είναι η Ρίτα. Στη συνέχεια θα τη δούμε τελείως διαφορετική τη Ρίτα, σε σκηνές πολύ τρυφερές με το παιδί της. Το παιδί πάει στο σπίτι της, τρώνε μαζί…» προσθέτει.

Ο Καπετανάκος ξέρει για την Ηλιάνα, του το είπε η Ρίτα. «Η Ρίτα του έχει πει ότι το κορίτσι έχει τη ζωή του, είναι με μια οικογένεια που την αγαπούν πολύ, τη φροντίζουν, έχουν και την οικονομική δυνατότητα να τη σπουδάσουν γιατί το κορίτσι θέλει να γίνει γιατρός και σε παρακαλώ να μην παρέμβεις στη ζωή της. Εκείνος όμως… όλο ρωτάει… Είχε χάσει ένα παιδί με την Αλεξάνδρα και ήταν κορίτσι»αναφέρει. Και τώρα θέλει να μάθει τι ξέρει η Ηλιάνα για εκείνον. «Ο Καπετανάκος ρώτησε τη Ρίτα τι έχει πει στην κόρη τους για τον πατέρα της. “Ότι είναι πεθαμένος” του απαντά η Ρίτα. Και μετά λέει στον Στελάρα, “Στελάρα δεν μου πάει να είμαι πεθαμένος”. Οπότε … αυτό αφήνει κάτι ανοιχτό…».

Η σχέση της Ρίτας με τον Καπετανάκο, θα περάσει σε άλλη φάση; «Τον νοιάζει τον Καπετανάκο η Ρίτα» απαντά. «Η Αλεξάνδρα σιγά σιγά μπαίνει σε μια σφαίρα… Εντάξει… Εκδικήθηκε για το θάνατο του Στράτου, αλλά τώρα ψάχνει κι άλλο. Ψάχνει το μωρό (το παιδί του Στράτου με τη Λένα) και θέλει να το πάρει. Ενώ εκπλήρωσε το σκοπό της, συνεχίζει να κρύβεται του Ηλία και να απομακρύνεται από εκείνον. Αντίθετα, αυτό που έγινε τώρα με τη Ρίτα και τη μικρή του κόρη είναι σα να ανοίγει μια αγκαλιά. Μπορεί να έρθει ο Ηλίας προς τη Ρίτα. Γιατί εδώ βλέπουμε, κι αυτό με συγκινεί πολύ, ότι υπάρχει αληθινή σχέση».

Το τέλος της ιστορίας της Ρίτας, πόσο την ικανοποιεί; «Όλες οι κοπέλες, λογικά, ονειρεύονται να φύγουν από το Πόρτο Λεόνε, γιατί καμία δεν ήταν εκεί από επιλογή. Η Ρίτα, λόγω της δουλειάς της -τραγουδίστρια είναι- θα μπορούσε να βρει δουλειά αλλού. Αλλά δεν θέλει. Γιατί αγαπάει τον Ηλία, θέλει να είναι κοντά του. Και βλέπουμε ότι δεν χρησιμοποίησε το παιδί τους, για να τον τραβήξει. Αυτό που δίνει ο σεναριογράφο μας, Γιώργος Κρητικός -που θα σας εκπλήξει από δω και πέρα σεναριακά η σειρά γιατί ανοίγουν οι ιστορίες όλων των κοριτσιών-, για μένα, τη Μαριάννα, είναι το καλύτερο τέλος για τη Ρίτα» καταλήγει.