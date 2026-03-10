Δείξιμος για Δόξα: «Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα ο αδερφός μου θα δικαιωθεί»

Ο Άκης Δείξιμος συνεχίζει να στηρίζει δημόσια τον αδελφό του, Κώστα Δόξα, δηλώνοντας ότι πιστεύει στην αθωότητά του και εκτιμά πως αργά ή γρήγορα θα αποδειχθεί η αλήθεια.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην καταδικαστική απόφαση σε βάρος του Κώστα Δόξα για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, έπειτα από μήνυση και αγωγή που είχε καταθέσει η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση. Όπως εξήγησε, η υπόθεση έχει επηρεάσει έντονα ολόκληρη την οικογένεια, ωστόσο εξακολουθούν να τον αγαπούν και να στέκονται στο πλευρό του.

Ο Άκης Δείξιμος είπε στο «Πρωινό» την Τρίτη 10 Μαρτίου για την απόφαση του δικαστηρίου κατά του Κώστα Δόξα: «Μας έχει επηρεάσει οικογενειακώς. Είναι ένα δυσάρεστο γεγονός για την οικογένεια. Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα ο αδερφός μου θα δικαιωθεί. Δεν παύω να ελπίζω, πολύ απλά επειδή γνωρίζω την αλήθεια».

Στη συνέχεια, σχολίασε την απομάκρυνσή του από το J2US: «Αυτό ήταν αρκετά δυσάρεστο, ειδικά αυτή η τιμωρία, το να απομακρυνθεί από την εργασία του. Δούλευε, παρουσιαζόταν πάρα πολύ όμορφα, έβλεπα πάλι τον αδερφό μου λαμπερό και χαρούμενο. Τον έβλεπε και η κόρη του και στενοχωριέται που δεν τον βλέπει πια».

Κλείνοντας, ο Άκης Δείξιμος μίλησε για την ψυχολογική κατάσταση του αδερφού του, αλλά και για τα δικά του συναισθήματα σχετικά με την υπόθεση: «Δεν είναι καλά ο Κώστας ακόμα. Βρίσκει τη χαρά του κάθε εβδομάδα που ανεβαίνει πάνω και βλέπει το παιδί του. Ο κόσμος είναι δίπλα του, τον αγαπάει. Η οικογένειά του είναι δίπλα του, τον αγαπάμε, τον αγαπάω… Οπότε η ζωή συνεχίζεται. Είμαι και στενοχωρημένος, είναι πολλά τα συναισθήματα. Κακά συναισθήματα υπάρχουν δυστυχώς. Είμαι και θυμωμένος. Εμένα με ενδιαφέρουν κυρίως αυτοί που μας γνωρίζουν, που γνωρίζουν και καταλαβαίνουν ακριβώς τι συμβαίνει», είπε.