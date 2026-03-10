«Μπλε ώρες»: Σε τροχιά έναρξης γυρισμάτων μπαίνει ο Ανδρέας Γεωργίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρωταγωνιστικό ρόλο θα αναλάβει η Ιζαμπέλλα Φούλοπ
Σε τροχιά έναρξης γυρισμάτων μπαίνει ήδη ο Ανδρέας Γεωργίου για τις «Μπλε ώρες», ενώ με δυνατές προσθήκες θα ενισχυθεί το καστ της νέας δραματικής σειράς που θα διαδεχθεί τη «Γη της ελιάς».
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρωταγωνιστικό ρόλο θα αναλάβει η Ιζαμπέλλα Φούλοπ, η οποία μεταπηδά την προσεχή σεζόν από τον Alpha στο Mega. Η νεαρή ηθοποιός, την οποία βλέπουμε φέτος στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», έδωσε τα χέρια με τον Α. Γεωργίου, τον Κούλλη Νικολάου και τη Βάνα Δημητρίου και εντάσσεται στο καστ της σειράς.
Μια προσθήκη με ειδικό βάρος είναι αυτή του Ιεροκλή Μιχαηλίδη. Ο αγαπημένος ηθοποιός δέχθηκε την πρόταση που του έκαναν οι δημιουργοί και είπε το «ναι», αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά στη μακρά πορεία του ρόλο σε καθημερινή σειρά.
