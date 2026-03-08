Porto Leone : Γαλήνη και Άντζελα έρχονται αντιμέτωπες

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone».

Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 09 και την Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 23:30.

Porto Leone – Δευτέρα 09 Μαρτίου

Επεισόδιο 38ο: Η Κοραλία κλεισµένη µε τον Σήφη στην κάµαρη, δίνει ένα οριστικό τέλος στη χρόνια κακοποίηση της Βίκυς, η οποία βρίσκεται ακόµα δεµένη και φιµωµένη στην κάµαρή της. Τα κορίτσια του Πόρτο Λεόνε θα σταθούν, ακόµα µια φορά, δίπλα η µία στην άλλη, αναλαµβάνοντας να “συµµαζέψουν τη ζηµιά”. Ο Καπετανάκος, απορροφημένος από την απρόσμενη είδηση της ύπαρξης της κόρης του, αποπειράται να την πλησιάσει, ερήµην της Ρίτας. Ο Χρόνης βλέπει τη Βούλα στην Τρούµπα και δοκιµάζει να προειδοποιήσει τον Ορέστη για τις νυχτερινές εξορµήσεις της. Ο Γιάμαρης προσπαθεί να αποσπάσει πληροφορίες από την Άντζελα για το σχέδιο της Αλεξάνδρας και να µάθει ποιος την έκρυψε στο διαµέρισµα, βοηθώντάς την να παραµείνει στον Πειραιά. Ο Βούλγαρης, όµως, εµφανίζεται, απαιτώντας από τον Γιάμαρη να µην αποκαλύψει στη Γαλήνη την κράτηση της Άντζελας. Τελικά, παρά τις αντιρρήσεις του, Γαλήνη και Άντζελα βρίσκονται η μία απέναντι στην άλλη. Παράλληλα, η Λένα λαµβάνει ένα γράµµα από τον Αντρέα που της ζητά να συναντηθούν. Πίσω του, όµως, βρίσκεται η αδίστακτη Αλεξάνδρα, η οποία επιθυµεί διακαώς να µάθει τι απέγινε το παιδί του Στράτου…

Porto Leone – Tρίτη 10 Μαρτίου

Επεισόδιο 39ο: Τα κορίτσια του Πόρτο Λεόνε είναι αναγκασμένα να καλύψουν κάθε ίχνος των ενεργειών τους και θα πραγματοποιήσουν μια παράτολμη “επιχείρηση” με άγνωστη κατάληξη. Η Λένα, παρασυρμένη από το σχέδιο της Αλεξάνδρας, θα κάνει το βήμα που θα τη φέρνει μπροστά σε μία αναπάντεχη έκπληξη. Πληγωμένος βαθιά από την αλήθεια που ανακάλυψε, ο Βούλγαρης, ξεσπά επί δικαίων και αδίκων και συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του προς το αδιέξοδο. Η Γαλήνη και ο Γιάμαρης προσπαθούν να ανοίξουν δρόμο για την εξουδετέρωση της Αλεξάνδρας και είναι τελικά η ίδια η Άντζελα που θα προσφερθεί να γίνει το εργαλείο τους. Την ίδια στιγμή, Βούλα και Ορέστης βρίσκονται αντιμέτωποι…

Συντελεστές

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος

Ηχοληψία: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστας Κολοκάθης

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου

Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος, Μανόλης Ζεάκης

Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Στρόφαλης

Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Παραγωγός: Αthens Productions A.E.

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.