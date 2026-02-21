Porto Leone: Ο Βούλγαρης αποφασίζει να εκδικηθεί τη Γαλάνη για την προδοσία της με τον Γιάμαρη

Τι θα γίνει στα επόμενα επεισόδια
Συγκλονιστικές ανατροπές έρχονται στη δραματική σειρά του ALPHA «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που προγραμματίζονται για τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, στις 22:30.
Ο Μανώλης στήνει καρτέρι στον Λάζαρο για την επόµενη φορά που θα εµφανιστεί ξανά στην Τρούµπα. Όσο η Γαλήνη και ο Γιάμαρης έρχονται κοντά, ο Βούλγαρης, έχοντας στα χέρια του τις φωτογραφίες που αποδεικνύουν την προδοσία της γυναίκας του, αποφασίζει να παίξει το παιχνίδι του µ’ έναν παράδοξο και σαδιστικό τρόπο.
Porto Leone – Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
Επεισόδιο 34ο: Ο Βούλγαρης ανησυχεί για την Γαλήνη που έχει πάρει το όπλο και έχει εξαφανιστεί, ενώ η Άντζελα περιµένει από τον Αντρέα να της φέρει εισιτήριο για να φύγει από την Αθήνα. Την ίδια στιγμή, ο Γιάμαρης βγάζει λαβράκι από τη σύλληψη του Μπαρδάκου, του τύπου που είχε κάνει τη ληστεία στην εταιρεία, ενώ ζητάει από την Γαλήνη να τον εµπιστευτεί προκειµένου να αποδείξει ο ίδιος την ενοχή της Αλεξάνδρας. Η Βίκυ καταφτάνει στο Πόρτο Λεόνε ζητώντας εξηγήσεις από την Κοραλία για τα παιδιά της και ο Καπετανάκος ανακαλύπτει το θέατρο που του παίζει η Ρίτα. Παράλληλα, για πρώτη φορά μετά από τη βραδιά του γάμου του Γρηγόρη, η Αλεξάνδρα και η Γαλήνη έρχονται πρόσωπο µε πρόσωπο, ενώ ο Βούλγαρης µαθαίνει µε τον πιο αναπάντεχο τρόπο την αλήθεια για την σχέση της Γαλήνης µε τον Γιάμαρη.
Porto Leone – Tρίτη 24 Φεβρουαρίου
Επεισόδιο 35ο: Η Αλεξάνδρα µε τον Στελάρα ζητούν από τον Γιάµαρη να αφήσει τον Μπαρδάκο ελεύθερο και να καταστρέψει όποια στοιχεία τον
ενοχοποιούν. Ο Γιάμαρης θέλοντας να σταµατήσει να είναι υποχείριο της οικογένειας Καπετανάκου, παύει τις συναλλαγές που είχε µέχρι σήµερα μαζί τους, όµως ο Καπετανάκος δε σκοπεύει να τον αφήσει να φύγει έτσι απλά. Ο Μανώλης στήνει καρτέρι στον Λάζαρο για την επόµενη φορά που θα εµφανιστεί ξανά στην Τρούµπα, ενώ η Λένα καταλαβαίνει ότι η µετανάστευση της Ξένης µε το µωρό της στην Αυστραλία, ήταν από την αρχή ένα ψέµα. Ωστόσο, ο Χρόνης εισχωρεί στην εταιρεία Βούλγαρη και σε µια συνάντησή του µε τον Αρχοντή µαθαίνει την πραγµατική δουλειά που κάνει η Βούλα τα βράδια.
Η Άντζελα περιµένει το εισιτήριό της από τον Αντρέα για να φύγει, αγνοώντας, όµως, έναν πολύ σοβαρό τραυµατισµό του, που τον στέλνει στο νοσοκοµείο. η Ματίνα µαθαίνει από την Ασηµίνα ότι ο Αντρέας τελευταία επισκέπτεται στα κρυφά µια κοπέλα σε µια πολυκατοικία. Όσο η Γαλήνη και ο Γιάμαρης έρχονται κοντά, ο Βούλγαρης, έχοντας στα χέρια του τις φωτογραφίες που αποδεικνύουν την προδοσία της γυναίκας του, αποφασίζει να παίξει το παιχνίδι του µ’ έναν παράδοξο και σαδιστικό τρόπο.
