Καλά θα πάει κι αυτό- spoiler: Ο Περικλής επιστρέφει επικίνδυνος με σχέδιο εκδίκησης

Στα επόμενα επεισόδια της σειράς "Καλά θα πάει κι αυτό" στην ΕΡΤ1, η προβολή θα γίνει μόνο την επόμενη Τρίτη και Τετάρτη, 24 και 25 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:00, λόγω της αλλαγής του προγράμματος για την Καθαρά Δευτέρα.

Μια οργανωμένη χρηματιστηριακή επίθεση ρίχνει προσωρινά τη μετοχή της εταιρείας του Πάρι, με το 14% να αλλάζει χέρια με ύποπτο τρόπο ενώ ο Απόλλωνας συνδέει τα γεγονότα με τον επικίνδυνο Περικλή, που επιστρέφει με σχέδιο εκδίκησης. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια του Καλά θα πάει κι αυτό, της ΕΡΤ1.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 61ο. Μια οργανωμένη χρηματιστηριακή επίθεση ρίχνει προσωρινά τη μετοχή της εταιρείας του Πάρι, με το 14% να αλλάζει χέρια με ύποπτο τρόπο. Ο Απόλλωνας συνδέει τα γεγονότα με τον επικίνδυνο Περικλή, που επιστρέφει με σχέδιο εκδίκησης. Παράλληλα, αποκαλύπτονται μυστικά για παλιούς έρωτες, μαφία και οικονομικές απειλές που πλησιάζουν την οικογένεια. Η Μιχαέλα και η Ελισάβετ εξομολογούνται για τον Πάρι, ενώ ο Τζόνι ετοιμάζεται να γνωρίσει τον παππού του στο Ναύπλιο. Όλα δείχνουν ότι μια μεγάλη σύγκρουση πλησιάζει, με τις συμμαχίες να δοκιμάζονται.

Καλά θα πάει κι αυτό: Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Eπεισόδιο 62ο. Ο Πάρις δέχεται ασφυκτική πίεση από τον Περικλή και αναζητά επειγόντως κεφάλαια για να σώσει την εταιρεία. Η σχέση του με τη Μιχαέλα κινδυνεύει να αποκαλυφθεί, καθώς Ρόδω και Χαρίκλεια βρίσκουν στοιχεία. Η Κατερίνα κλείνει οριστικά το κεφάλαιο με τον Τάσο, δίνοντάς του ένα απρόσμενο αποχαιρετιστήριο δώρο. Παράλληλα, μια μεγάλη προσωπική αποκάλυψη ταράζει τον Απόλλωνα.