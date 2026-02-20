Χαλαρός και χαμογελαστός ο Μπράντ Πιτ στην Ύδρα για τη νέα του ταινία-ΒΙΝΤΕΟ

Η Ύδρα έχει μετατραπεί σε χολιγουντιανό πλατό με δεκάδες τεχνικούς και εξειδικευμένο εξοπλισμό

Με άνεση και χαλαρή διάθεση εμφανίστηκε νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Ύδρας ο Μπραντ Πιτ, πραγματοποιώντας την πρώτη του δημόσια διέλευση μπροστά από δεκάδες κατοίκους και επισκέπτες που είχαν συγκεντρωθεί για να τον δουν από κοντά. Ο διάσημος ηθοποιός κινήθηκε πεζός μέσα από τον κεντρικό λιμενοβραχίονα, κατευθυνόμενος προς τη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα το πρώτο γύρισμα της πολυαναμενόμενης παραγωγής. Ντυμένος απλά και εμφανώς ευδιάθετος, δεν έκρυψε την άνεσή του, περπατώντας με χαλαρό βήμα και ανταλλάσσοντας χαιρετισμούς με τους ντόπιους.

Οι άνθρωποι της ασφάλειάς του, που κινούνταν διακριτικά γύρω του σε απόσταση λίγων μέτρων, ζήτησαν από τους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους να καταγράψουν ελεύθερα πλάνα, αλλά χωρίς να τον περικυκλώσουν ή να επιχειρήσουν να του αποσπάσουν δηλώσεις, ώστε να του δοθεί ο απαραίτητος χώρος για να κινηθεί ομαλά μέσα στο πλήθος.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dgjkgvhfbet5" ></iframe> </div>

Ο Μπραντ Πιτ φάνηκε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από το πρωινό σκηνικό στο λιμάνι, με τα χαρακτηριστικά γαϊδουράκια να κινούνται ανάμεσα στους περαστικούς, μια εικόνα που – σύμφωνα με παριστάμενους – τράβηξε για λίγα δευτερόλεπτα την προσοχή του πριν συνεχίσει την πορεία του προς τον χώρο των γυρισμάτων. Καθ’ όλη τη διαδρομή, περίπου 500 μέτρων, ο σταρ του Χόλιγουντ παρέμεινε χαμογελαστός, χαιρετώντας διακριτικά κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, σε μια σκηνή που θύμιζε περισσότερο χαλαρή πρωινή βόλτα παρά την άφιξη ενός από τους μεγαλύτερους αστέρες της διεθνούς κινηματογραφικής σκηνής.