Λάκης Γαβαλάς: «Υπάρχουν celebrities που ντύνονται καρναβάλια όλο τον χρόνο»

Τον Λάκη Γαβαλά συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, σε εκδήλωση. Στις δηλώσεις του, ο καταξιωμένος σχεδιαστής μίλησε, χωρίς να πει ονόματα, για γνωστούς Έλληνες, οι οποίοι ντύνονται όλο τον χρόνο σαν «καρναβάλια», και κρίνουν εκείνον για τις στιλιστικές του επιλογές.

Σχετικά με την αγάπη του για τα καπέλα, ο Λάκης Γαβαλάς εξήγησε ότι δεν τα βάζει σε ντουλάπα, αλλά τα έχει τοποθετήσει σαν πυραμίδα σε δύο τραπέζια στο σπίτι του.

«Τα καπέλα δεν τα έχω στη ντουλάπα μου. Έχω δύο τραπέζια και τα έχω γεμάτα σαν πυραμίδα από καπέλα. Πίστεψέ με, έχω αυτή την τρέλα με τα καπέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ατάκα για γνωστούς Έλληνες

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν υπάρχουν Έλληνες celebrities που ντύνονται καρναβάλια όλο τον χρόνο.

Ο επιτυχημένος σχεδιαστής απάντησε θετικά και αμέσως μετά είπε: «Και όχι τίποτα άλλο, με κρίνουν κιόλας εμένα. Εγώ τουλάχιστον το παραδέχομαι!».