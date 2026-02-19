Κίνα: Το φίλτρο κόλλησε και γνωστή streamer έχασε 140.000 ακόλουθους σε λίγη ώρα

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι συνώνυμα με μη ρεαλιστικά πρότυπα.

Μια content creator από την Κίνα προκάλεσε αναταραχή στους ακολούθους της μετά από ένα live stream που πήγε στραβά, όταν το φίλτρο ομορφιάς απενεργοποιήθηκε ξαφνικά, αποκαλύπτοντας την φυσική της εμφάνιση.

Μετά από το σφάλμα του φίλτρου, η streamer είδε μια πτώση ρεκόρ στον αριθμό των ακολούθων της και σύμφωνα με αναφορές, έχασε περίπου 140.000 ακόλουθους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η streamer μιλούσε με τους ακόλουθους της και έπαιζε μουσική όταν το φίλτρο ξαφνικά εξαφανίστηκε, αποκαλύπτοντας την πραγματική της εμφάνιση στην οθόνη