Eurovision 2026: Το «Φλογοβόλο» της Φινλανδίας που είναι πρώτο στις στοιχηματικές

Το Ferto είναι δεύτερο στις προβλέψεις
Το «Liekinheitin» αποτελεί την επίσημη συμμετοχή των Linda Lampenius και Pete Parkkonen στον φινλανδικό εθνικό τελικό Uuden Musiikin Kilpailu (UMK26), μέσα από τον οποίο θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της Φιλανδίας για τη Eurovision του 2026 στη Βιέννη
Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 16 Ιανουαρίου 2026, συνοδευόμενο από το επίσημο μουσικό βίντεο, και παντρεύει ποπ ερμηνεία με το έντονο και δεξιοτεχνικό βιολί της Lampenius. Οι δύο καλλιτέχνες έχουν διαφορετικές αφετηρίες: η Lampenius είναι διεθνώς αναγνωρισμένη βιολονίστρια, ενώ ο Parkkonen έχει καθιερωθεί ως επιτυχημένος ποπ τραγουδιστής στη Φινλανδία.
Αν και δεν έχει ακόμη επιλεγεί επίσημα ως η φινλανδική συμμετοχή, το «Liekinheitin» θεωρείται μέχρι στιγμής το μεγάλο φαβορί για τη νίκη στη φετινή Eurovision, με το «Ferto» του Akyla να ακολουθεί στις προβλέψεις.
“Θα ήταν πιο σοφό να φύγω από εδώ
Πώς θα μπορούσα να παγώσω τα συναισθήματα;
Εσύ είσαι, εσύ είσαι
Φλογοβόλο
Την ίδια νύχτα, καπνός στον αέρα
Σε ψάχνω μέσα στο πλήθος
Μιλάς σε άλλους, στους δικούς σου
Σαν να μη με ξέρεις καν
Λίγο περίεργο που δεν με κοιτάς στα μάτια
Όταν χθες το βράδυ δεν μπορούσες να ξεκολλήσεις από πάνω μου
Κι ας μου φέρεσαι σκληρά
Πάλι μου αρέσει έτσι όπως είναι
Θα ήταν πιο σοφό να φύγω από εδώ
Μα ακόμα παίζω με τη φωτιά
Πώς να παγώσω τα συναισθήματα;
Αφού εσύ είσαι η φλόγα”
Λένε οι στίχοι.
