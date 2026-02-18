Eurovision 2026: Το «Φλογοβόλο» της Φινλανδίας που είναι πρώτο στις στοιχηματικές

Το «Liekinheitin» αποτελεί την επίσημη συμμετοχή των Linda Lampenius και Pete Parkkonen στον φινλανδικό εθνικό τελικό Uuden Musiikin Kilpailu (UMK26), μέσα από τον οποίο θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της Φιλανδίας για τη Eurovision του 2026 στη Βιέννη

Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 16 Ιανουαρίου 2026, συνοδευόμενο από το επίσημο μουσικό βίντεο, και παντρεύει ποπ ερμηνεία με το έντονο και δεξιοτεχνικό βιολί της Lampenius. Οι δύο καλλιτέχνες έχουν διαφορετικές αφετηρίες: η Lampenius είναι διεθνώς αναγνωρισμένη βιολονίστρια, ενώ ο Parkkonen έχει καθιερωθεί ως επιτυχημένος ποπ τραγουδιστής στη Φινλανδία.

Αν και δεν έχει ακόμη επιλεγεί επίσημα ως η φινλανδική συμμετοχή, το «Liekinheitin» θεωρείται μέχρι στιγμής το μεγάλο φαβορί για τη νίκη στη φετινή Eurovision, με το «Ferto» του Akyla να ακολουθεί στις προβλέψεις.