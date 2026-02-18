Μαρία Βιδάλη: «Του απαγορεύω να μπει στο θέατρο μου, αν έρθει θα φύγει»

Στην εκπομπή της ΕΡΤ “Στούντιο 4” βρέθηκε καλεσμένη η ηθοποιός Μαίρη Βιδάλη, το μεσημέρι της Τετάρτης (18/02).

Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση με τους γονείς της αλλά και στο γεγονός πως δεν της επέτρεπαν να γίνει ηθοποιός.

“Όταν ακούω παιδιά να λένε πως θέλανε να γίνουν ηθοποιοί αλλά δεν τους άφησαν οι γονείς τους γελάω, γιατί περισσότερο πόλεμο από ότι είχα εγώ δεν υπάρχει”, είπε αρχικά η ηθοποιός.

“Μέχρι και κλειδωμένη στο σπίτι μου ήμουν. Είχα πρόβες με τον Ευαγγελάτο που με είχε πάρει στο ντεμπούτο μου και μάλιστα σε πρωταγωνιστικό ρόλο με είχε κλειδώσει στο σπίτι και πήγα μετά από μέρες και νόμιζαν πως ήμουν ασυνεπής. Είχα πάρα πολύ αυστηρούς γονείς. Πέρασα τραγικά χρόνια. Δεν ξέρω να κάνω ποδήλατο παραλίγο να μην ξέρω να κολυμπάω. Δε με άφηνε να κάνω μπάνιο στη θάλασσα, έτσι μεγάλωσα. Όταν μάθανε στο σχολείο ότι πέρασα στα καλλιστεία δεν το πίστευαν, οι συμμαθήτριες μου λέγανε πως είναι συνωνυμία”.

Ενώ στη συνέχεια ανέφερε πως την συμμετοχή της εκεί οι γονείς της την μάθανε από την εφημερίδα.

Ακολούθως, η ηθοποιός χαρακτήρισε την μεγάλη της επιτυχία, ήδη από τα πρώτα της βήματα, περισσότερο ως “τρικλοποδιά”.

“Το να ξεκινάς με πρωταγωνιστικούς ρόλους μας δίνει μια τρικλοποδιά, γιατί όλα τα πράγματα θέλουν βάσεις. Έλεγα όλο το έργο και εγώ δεν ήξερα βασικά στοιχεία της δουλειά είναι καλό να πηγαίνεις βήμα-βήμα. Εγώ θεωρώ πως το θέατρο είναι σπουδή είναι μια συνεχής μαθητεία πρέπει πάντα να διαβάζουμε και να μελετάμε”, τόνισε η Μαίρη Βιδάλη.

“Αισθανόμουν πολύ τρομαγμένη τότε αλλά έπρεπε να το κάνω και προχωρούσα. Νομίζω πως κάθε χρόνο όλο και κάτι καλύτερο κατάφερνα. Λίγες φορές είπα πως τα κατάφερα”, συνέχισε.

Ενώ για τις κακές κριτικές είπε: “Πήρα στη ζωή μου τόσο καλές κριτικές και κακές, και αρκετές άσχημες από ανθρώπους εμμονικούς. Υπήρχε ένας που μου έγραφε κακές κριτικές πριν ακόμη ανέβει το έργο μου. Πλέον του απαγορεύω να μπει στο θέατρο μου, αν έρθει θα φύγει”.