Ο Νίκος Αποστολόπουλος για την πρεμιέρα του J2US: «Χειρότερο από trash, η κάθετη πτώση»

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε ο Νίκος Αποστολόπουλος, ο οποίος παραβρέθηκε χθες βράδυ (16/2) στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης “Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ” στο Θέατρο Ζήνα.

Ο γνωστός σχεδιαστής ρωτήθηκε για τη νίκη του Ακύλα στον Εθνικό Τελικό της Eurovision αλλά και την πρεμιέρα του J2US το περασμένο Σάββατο στο ΟΡΕΝ.

«Μια χαρά είναι ο Ακύλας. Γιατί; Είχαμε κάτι καλύτερο;», απαντά ο Νίκος Αποστολόπουλος για τον νεαρό τραγουδιστή.

«Είδα κάτι σκηνές από το J2US και ήταν… άστο. Η κάθετη πτώση! Ήταν χειρότερο από trash! Ο Τρύφωνας θα ήταν στις παλιές εποχές στους πύργους ο κλόουν. Παίζει κι αυτός, διασκεδάζει, κάνει τα δικά του, είναι ένα πασπαρτού», σχολίασε αμέσως μετά για το μουσικό show του Νίκου Κοκλώνη.

«Δεν είναι κάτι κακό ο “κλόουν”, γιατί τελευταία παρεξηγούνται οι λέξεις που λέω. Δυστυχώς, οι Έλληνες δεν έχουν και πολλή μόρφωση, οπότε… Εγώ θα ήθελα να έχω στο σπίτι μου έναν κλόουν ή να ντύνομαι εγώ κλόουν και να πηγαίνω στα σπίτια να διασκεδάζω τους άλλους», κατέληξε στις δηλώσεις του ο Νίκος Αποστολόπουλος.