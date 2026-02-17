Ο Νίκος Αποστολόπουλος για την πρεμιέρα του J2US: «Χειρότερο από trash, η κάθετη πτώση»

Τι είπε ο γνωστός σχεδιαστής
Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε ο Νίκος Αποστολόπουλος, ο οποίος παραβρέθηκε χθες βράδυ (16/2) στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης “Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ” στο Θέατρο Ζήνα.
Ο γνωστός σχεδιαστής ρωτήθηκε για τη νίκη του Ακύλα στον Εθνικό Τελικό της Eurovision αλλά και την πρεμιέρα του J2US το περασμένο Σάββατο στο ΟΡΕΝ.
«Μια χαρά είναι ο Ακύλας. Γιατί; Είχαμε κάτι καλύτερο;», απαντά ο Νίκος Αποστολόπουλος για τον νεαρό τραγουδιστή.
«Είδα κάτι σκηνές από το J2US και ήταν… άστο. Η κάθετη πτώση! Ήταν χειρότερο από trash! Ο Τρύφωνας θα ήταν στις παλιές εποχές στους πύργους ο κλόουν. Παίζει κι αυτός, διασκεδάζει, κάνει τα δικά του, είναι ένα πασπαρτού», σχολίασε αμέσως μετά για το μουσικό show του Νίκου Κοκλώνη.
«Δεν είναι κάτι κακό ο “κλόουν”, γιατί τελευταία παρεξηγούνται οι λέξεις που λέω. Δυστυχώς, οι Έλληνες δεν έχουν και πολλή μόρφωση, οπότε… Εγώ θα ήθελα να έχω στο σπίτι μου έναν κλόουν ή να ντύνομαι εγώ κλόουν και να πηγαίνω στα σπίτια να διασκεδάζω τους άλλους», κατέληξε στις δηλώσεις του ο Νίκος Αποστολόπουλος.
Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Ο υπερβολικός ύπνος δεν είναι αθώος
Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr